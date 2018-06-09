银保监会：银行外资持股比例拟放开

记者 林劲榆

晨报讯 通过废止一部规章，并对三部规章的部分条款予以修改，我国银行业开放又跨出重要一步，实现外资进入银行的重大突破。

昨天，中国银保监就《关于废止和修改部分规章的决定（征求意见稿）》公开征求意见，取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，实施内外资一致的股权投资比例规则，持续推进外资投资便利化。

《决定》主要有四个方面内容：一是废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》。遵循国民待遇原则,不对外资入股中资金融机构作单独规定,中外资适用统一的市场准入和行政许可办法。

二是取消《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》和《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》对外资入股中资银行和金融资产管理公司的股比限制。删去上述三部许可办法相关条款中关于单个境外金融机构及其关联方作为发起人或战略投资者向单个中资商业银行、农村商业银行以及作为战略投资者向单个金融资产管理公司的投资入股比例不得超过20%、多个境外金融机构及其关联方投资上述机构入股比例合计不得超过25%的规定。

三是明确外资入股的中资银行的监管属性和法律适用问题。按照中外资同等对待的原则,明确境外金融机构投资入股中资商业银行和农村中小金融机构的,按入股时该机构的机构类型实施监督管理,不因外资入股调整银行的机构类型。为中外资入股银行业创造公平、公开、透明的规则体系,保持监管规则和监管体系的稳定性和连续性。

四是明确境外金融机构投资入股中资银行,除需符合相关的金融审慎监管规定外,还应遵守我国关于外国投资者在中国境内投资的外资基础性法律。

银保监会相关负责人表示，放宽金融业外资准入是我国服务业对外开放的首要重点工作。当前国内外经济形势和利益格局发生了深刻变化。从国际环境看，中国经济全球化发展和中资机构“走出去”对我国银行业机构开放、业务开放和市场开放提出了更高的要求，全面实行准入前国民待遇加负面清单的外资管理制度，建立内外一致、公开透明的金融市场规则的任务更加迫切；从国内形势看，中国经济当前正处于转型升级的关键期，实体经济发展需要强有力的金融支持，需要更好利用内外两种资源、两种市场，提高金融资源配置效率和金融服务水平。