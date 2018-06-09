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独角兽概念大热 却有公司撇关系

　　记者　曹西京

　　晨报讯　最近独角兽概念股大热，不少跟风公司股价急升。然而也有异类，朗新科技7日晚披露股价异动公告就称，近期有媒体将公司纳为“独角兽”概念股，与公司和阿里巴巴的业务合作有关。对此，公司表示自己本身不属于“独角兽”概念，也没有投资任何“独角兽”概念企业。
　　二级市场上，朗新科技股价已连续两日涨停。截止2018 年6 月7 日收盘，公司股票30.22元，市盈率（TTM）已达110 倍，处于行业较高的水平。由于业绩有波动性，2018 年第一季度其亏损2508万元，2017 年同期则盈利。
　　朗新科技股份有限公司创立于2003年，是一家专注于电力及能源行业从事信息技术研发、技术咨询服务与系统运营管理的大型股份制有限公司，去年8月1日上市。2017年每股收益0.37元，净利润1.39亿元，同比增长13.97%。
　　朗新科技表示，公司主营业务是为国家电网、南方电网、华润燃气等公用事业机构提供信息技术解决方案服务，收入80%以上来自于为公用事业客户提供的定制化软件开发业务，在互联网+、大数据等领域处于初期探索阶段，与蚂蚁金服、阿里的合作也仅限于公用事业缴费、交通和政务大数据、分布式光伏云服务等具体业务领域。看来，投资者需要保持一份清醒。

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