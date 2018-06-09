马克龙对特朗普放重话：不怕G7变G6-“六国齐杠美国”氛围渐重，媒体推测“特朗普可能中途拂袖而去甚至彻底缺席峰会”

沈 敏（新华社专特稿）

七国集团(G7)首脑会议召开在即，法国总统埃马纽埃尔·马克龙7日对美国总统唐纳德·特朗普甩出重话：假如特朗普不介意受到孤立，其他六国不介意撇开美国达成“六国协议”。

白宫说，特朗普将提早离场，不会待到峰会结束。

观察人士说，如果会后不能发表七国联合声明，这个西方首脑多边磋商机制将呈现1975年创建以来“最分裂”的一届峰会。

六国抱团对美？

七国集团峰会定于8日至9日在加拿大魁北克省小城拉马尔拜举行。马克龙7日先行赴会，在加拿大首都渥太华会晤加方总理、东道主贾斯廷·特鲁多，一起召开记者会。

记者问“是否特朗普根本不在乎受到孤立”？马克龙回答：“你说美国总统根本不在乎，可能是吧……七国集团里面其他6个国家的市场加起来，比美国市场更大。”

他说：“我们不要一个世界霸主。”

发布会后，他借特朗普惯用的发声渠道“推特”重复一遍警告。

他用英文在这一社交媒体平台留言：“美国总统或许不介意今天受到孤立，必要的话，我们也不介意签署一份六国协议。因为这六国代表一类价值观，代表一个有厚重历史的经济市场，如今已是国际间一支真正的力量。”

马克龙4月访问美国时与特朗普互动亲密，一些美国媒体描述马克龙是“唯一能与特朗普说悄悄话的欧洲领导人”。但特朗普决意对欧洲联盟、加拿大、日本等传统盟友的钢铝产品征收高额关税，甚至考虑加征进口汽车关税，激怒这些国家。

欧美领导人近期因贸易纠纷龃龉不断，马克龙强调应“保持礼貌”，认可特朗普仍是他的“朋友”。只是，近几天，在公开场合，马克龙对特朗普批评意味渐重。

无单聊，早退场

美国与西方盟友的贸易争端恐怕会“绑架”七国峰会议程。

按照传统，会议结束后将发表七国联合公报。德国总理安格拉·默克尔已表示，七国恐怕难以就公报内容和措辞达成一致，不发表声明“也许是更为实在的做法”。

英国首相特雷莎·梅参加峰会的行程表已发给随行媒体记者。英方政府官员随后证实，不会安排美英领导人“正式双边会谈”，但特雷莎·梅将一一面见其他国家的领导人。

英国《每日电讯报》报道，特朗普与英国首相最近几次通话“谈不拢”，因而拒绝与后者在峰会期间“单聊”。

加拿大总理特鲁多告诉媒体，特朗普拒绝与他单独会谈。

因为“六国齐杠美国”氛围渐重，媒体推测“特朗普可能中途拂袖而去甚至彻底缺席峰会”。

白宫7日晚说，特朗普打算当地时间9日上午10时30分启程离开魁北克，不待到峰会正式结束，理由是赶着直接飞往新加坡，准备12日与朝鲜最高领导人金正恩会晤。

难唱“同一首歌”

法新社报道，自第二次世界大战结束以来，西方国家主导建立的全球经济体系“有赢家、也有输家”，但在特朗普就任总统以前，美国一直被看作这一体系中“无人抗衡的领导者和主要受益者”。

然而，特朗普去年1月上任，以一系列“退群”行为，如退出国际社会应对气候变化的《巴黎协定》、伊朗核问题全面协议、《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)，动摇这一体系的秩序。

观察人士说，七国峰会结束后如不能发表联合声明，可谓头一遭。1984年英国伦敦峰会和1985年德国波恩峰会，美国与其他西方盟友就经济和防务政策分歧严重，最终勉强发表共同宣言和公报，以示团结。

30年前，加美谈成双边自由贸易协定。时任美国总统罗纳德·里根当年造访魁北克，与同为爱尔兰裔血统的时任加拿大总理马丁·布赖恩·马尔罗尼关系融洽。两人当场共歌一曲。

类似“和谐”场景显然不会在本届峰会出现。