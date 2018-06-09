特朗普或邀金正恩访美-称“态度”比“准备”更重要，重申朝鲜须放弃核武器，否则不会解除制裁

闫 洁（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普7日说，相比为美朝领导人新加坡会晤做“准备”，更重要的是“态度”；如果会晤顺利，他可能邀请朝鲜最高领导人金正恩访问美国。

同一天，朝鲜国务委员会部长金昌善再次访问新加坡，为会晤筹备收尾。

特朗普7日谈及会晤筹备，说美朝双方准备多时，一切就绪。在他看来，“态度”比“准备”更重要。

“我想我准备好了。我认为我不用做太多准备，”特朗普说，“这事关态度，事关做成事情的意愿……因此这无关准备与否，而关乎人们是否希望它发生，我们很快就能知道。”

白宫宣布，特朗普与金正恩定于12日上午9时（北京时间9时）在新加坡圣淘沙岛嘉佩乐酒店会晤。

特朗普认定会晤不止是一段“拍照时间”，而是一次“友好协商”，将启动解决朝核问题的“进程”。“我认为一次会晤无法达成协议。”被问及这次会晤打算与金正恩谈几天，他回答：“一天，两三天，这取决于发生什么。”

特朗普重申，朝鲜必须放弃核武器，否则美方不会解除制裁。

特朗普当天在白宫与日本首相安倍晋三举行新闻发布会，说新加坡会晤可能产生的一项成果是正式结束朝鲜战争。

“我们可能签署一项协议，正如大家所知，那将是第一步……我们正考虑并与许多人谈论（这么做），”特朗普说，“那可能是容易的部分，困难的留待以后。”

他告诉记者，如果会晤不顺利，他准备“走开”；如果顺利，他或许会邀请金正恩访美。

“如果顺利，当然（会邀请他访美）。我认为（朝方）会欢迎这一邀请……这可能发生，”他说，“或许我们将从白宫开始。”