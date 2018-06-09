《宜德苑小区开车出门需警察“通路”》追踪-宜政贵建材市场开拆，商铺将清退

记者 李东华

晨报讯 本月6日、7日，晨报连续报道了徐汇区古宜路99号宜德苑小区因一楼开设花卉市场及建材市场，给居民生活带来了长达9年的多方面困扰一事。报道刊发后，引起了相关职能部门及田林街道的重视。连续两天，街道牵头召集派出所、市场监管所、消防支队及社区管理办、平安办、房管所等职能部门召开紧急工作会议，第一时间成立专项工作小组。根据排查情况确认扰民的根源花卉市场及建材市场均存在违规行为，制定出了具体的整改及关停方案。昨天上午，宜政贵建材市场店招牌已被拆除。

上午8点15分，田林街道联合行动，工作人员开始拆除宜政贵建材市场在古宜路上的沿街两处招牌，拆除工作顺利。拆除现场引来了众多小区居民的围观，许多居民还拿出手机进行拍照。居民何阿姨说：“终于拆了，我们希望不只是拆招牌，更希望看到相关部门下的决心，尽快还我们一个健康的生活环境。”现场工作工人介绍，此次是多个部门联合，拆除招牌只是第一步，下一步将对场内的商铺进行有序清退。

田林街道宣传科相关负责人向记者介绍，宜德苑小区最近两年确实投诉量增加不少，街道社区管理办也多次针对居民投诉的道路出行不通、声音扰民、消防安全隐患等问题进行整治。目前，小区车辆唯一出口的内部道路已进行清理，违章建筑如保安岗亭等也已拆除。同时，为确保扰民情况反复，还专门安排了社保第三方管理力量不定时的定点进行协助管理。

该负责人还介绍，晨报对宜德苑小区扰民情况的报道出来后，在6日当天，田林街道就立即召集派出所、市场监管所、消防支队及社区管理办、平安办、房管所等职能部门召开紧急工作会议，并成立了专项工作小组。

7日下午，专项工作小组针对排查情况并约谈了两市场的相关负责人，并制定出了具体的整改方案：一，责成花卉市场限期变更经营范围，办理相关证照，督促其依法依规经营。二，关闭非法经营的宜政贵建材市场，依法有序地推进市场内店铺的劝退工作。即日起，街道稳步推进相关店铺的关停清退工作，收回房屋场地用于社区公共服务。三，针对市场内存在的消防安全隐患、噪音扰民等居民反映的问题，相关职能部门将联合开展整治行动，即时即改，全力整改到位。