女子酒店反锁房门自杀 民警争分夺秒成功救人

记者 倪 冬 通讯员 王 磊

晨报讯 因为公司经营不善，几近破产，浦东一家公司法定代表人匆忙离开单位后始终无法联系，公司同事发现异常后马上报警，浦东警方争分夺秒最终在一家酒店里找到了处于险境的她，成功挽救了对方的生命。

5月25日晚上22时，市民汤先生急匆匆地踏进浦东公安分局周浦派出所值班室报案。“今天中午12点，我们公司的法定代表人曹女士什么都没交代就匆忙离开单位，到现在都没法联系上。公司近期经营状况不善，几近破产，我估计是发生意外了。”听了汤先生的叙说，派出所值班民警小谭望着墙上已经指向22点的时针，已经10个小时过去了。当务之急是要找到她。

于是，民警小谭一边安抚汤先生，一边要求他立刻再次联系曹女士的家人、同事、好友看有没有可以利用的信息。同时发动公司员工到曹女士常去的场所开展找寻。布置完后，小谭立即调阅监控搜寻相关信息。突然，系统显示曹女士下午在一家酒店独自开了一间房间。小谭凭直觉嗅到危险的味道，于是抓起警车钥匙带领报警人汤先生直奔酒店。到达酒店后，经前台查询，显示曹女士还在房间内。一番敲门，房间内始终没有回应，使用服务员的门卡开门却发现门被反锁了，隐约听见房内曹女士的手机嗡嗡作响。“来不及了，救人要紧！”民警小谭一脚踢开了房门，屋内一股血腥味扑面而来。只见一女子脸色惨白、意识全无仰卧在床，左手手腕上明显割了一道深深的口子，地上一大摊血。汤先生认出了该女子就是曹女士。当所有人一阵慌乱时，民警小谭立即拿起床边的毛巾进行简单包扎并通知“120”。几分钟后急救人员将曹女士送上了救护车。经过一个小时的抢救，曹女士终于脱离了生命危险。