嘉定启用国内首个2.0版房车露营地-和国内各大房车露营地都有联系，提供路线设计服务

晨报首席记者 李 芹

出外游玩嫌私家车太小坐得不舒服？那么，考虑租一辆可坐可卧甚至可以煮饭的房车怎么样？

6月8日，位于嘉定上海汽车博览公园内新添首个2.0版的房车露营地正式启用，可同时提供50个房车露营位——支起帐篷、打开音乐、家庭轰趴就此启幕。如果觉得不过瘾，也可以租一辆房车，从露营地出发，漫游全国，完成你的房车旅行梦想。

按国际惯例进行配置

该露营地选址位于面积有1200亩的汽车博览公园内，其中露营地占地面积近2万平方米。市民们可以在营地租一辆房车开往全国各地，根据车型大小，一天的租金从500元到1000多元不等。

围绕游客服务中心—公路梦想文化中心，营地共设置房车露营位50个，提供汽车与房车停泊、水电燃气接入、洗衣淋浴、环境灯光音响、宠物娱乐园地等高标准配套，激发每个到访者对公路旅行与远方的憧憬。

该项目的运营负责人吴群华告诉记者，目前，国内大大小小的房车露营地不少，但很多露营地只能称之为1.0版的房车露营地。这是因为，很多营地只是参照一般汽车停车场的方式设计，额外加上一个水电接驳功能而已，没有太多的娱乐、休闲设施可以提供，“其实，这远远不够。”而此次位于汽车博览公园内的上海国际汽车城房车露营地将按照国际标准来进行配置。他透露说，所有的设计稿由美国国家房车工业协会、德国国家房车工业协会审核审核，对消防、应急设施、转弯半径、道路宽度都有相应的要求，同时，还要叠加我国刚出台的一系列露营地相关标准的应用——譬如营地的转弯半径是多少，水电桩应该在车的左侧后方离开车尾多少距离、多少高度等。

或成长三角示范营地

“国内的房车市场还刚刚起步。”作为中国交通运输部中国房车协会筹备组成员，吴群华介绍说，在美国有1000多万辆房车，房车已成为美国寻常百姓的大众消费品，在欧洲有600多万辆房车。中国真正的带淋浴和马桶（旅居设施）的房车连一万辆都不到。大家看到的明星用的商务房车其实不能算是真正的房车。未来，房车将成为年轻人与家庭出行新的休闲娱乐方式。

“这个露营地对菜鸟来说是终点，在这可以开周末家庭狂欢派对；对房车玩家而言，这里也可为起点，租辆房车沿途欣赏各种风景，享受房车旅行这远离家园的惬意。”他告诉记者，他们和国内的各大房车露营地都会有联系，如果有市民在他们这里租车，可以得到路线设计上的服务，帮助缺少经验的市民设计最具性价比、沿途风景最多的线路。

上海国际汽车城（集团）有限公司副总经理杨海兵表示，上海国际露营地是世界级汽车产业中心的组成部分，今后将成为中国公路旅行文化与房车文化的与实践者，力争做长三角的示范营地，成为营地建设和运营的标杆。

他告诉记者，今年10月，2018世界房车大会即将在上海国际汽车城举办，以德国、美国、澳大利亚国家房车工业协会为代表的世界房车产业领导者将汇聚中国上海，交流经验、发掘市场、为中国房车产业的发展出谋划策，将公路旅行生活方式引入中国，为中国的消费者带来原汁原味又富有中国特色的房车生活与亲近大自然的生活体验。

[新闻链接]

沪上房车营地不完全指南

1、上海国际汽车城房车露营地营地地址：嘉定区博园路7575号（上海汽车博览公园内）

2、东平国家森林公园房车露营地营地地址：崇明北沿公路2188号（东平国家森林公园内）

3、上海中航爱游客房车露营地

营地地址：金山区枫泾镇中洪村中洪支路169号

4、崇明明珠湖房车营地营地地址：上海崇明县三华公路777号（明珠湖公园西侧）

5、上海海湾房车露营地

营地地址：奉贤区随塘河路1677号（海湾森林公园内）

6、上海D+房车社区营地

营地地址：浦东新区申迪南路177号