有考生高考只考一天-上海高考外语一年两考　有学生1月春考成绩不错，潇洒弃考

晨报记者 朱晓芳 董川峰 李星言

华东师大二附中、甘泉外国语中学等一些高中的部分考生，昨天下午没有出现在秋季高考外语科目的考场上。

去年上海高考新政施行，外语可以一年两考。昨天选择外语弃考的考生，都是在今年1月份春考的外语一考中，取得了不错的成绩，从而成为秋季高考仅需考一天的“潇洒一族”。

外语增加听说测试

在进才中学考点，记者从华东师大二附中一位送考的老师那里了解到，有个班级有三位考生外语弃考。这位送考老师说，外语弃考的考生，在1月份外语第一次考试中，已经取得了比较满意的成绩。

甘泉外国语中学日语班的学生，今年1月份春考的外语成绩平均分在138分，因此本次秋考，他们中的一些人选择了放弃外语科目考试。据甘泉外国语中学送考老师介绍，这次参加秋考外语科目考试的考生约有30多个，其中近20个考生因为1月份外语一考成绩低于135分，所以他们想抓住本次考试的机会，期望在二考中成绩有所提高。“反正已经有了一考成绩，大家的心态都比较放松。”

2017年正式实施的的上海高考新政，变化最大的是外语，不仅是一年两考，而且试卷结构除保持了原有的笔试和听力部分，还新增了专门的听说测试。对于考生来说，多一次考试机会，自然是好事，可以缓解一考定终身的焦虑。倘若有同学第一次考试发挥不理想，还可以有一次机会。如果考生对外语第一次考试（春考）的结果比较满意，那么他们可以选择外语第二次考试（秋考）弃考，以便能把更多的精力放到其他学科上。

上海市教育考试院院长郑方贤表示，新高考方案充满了选择性，尤其是给那些有自主选择能力的学生提供了更多的机会。这个机会可以体现在学习科目的选择上，也可以体现在学业时间的选择上。比如学生可以选择外语一考，也可以选择两考，可以选择春季高考，或者秋季高考，这是时间上的选择，更是学业上的规划。

考生反映C篇阅读理解难

昨天的外语科目考试结束后，出了考场的考生反映，今年英语整体难度比一模稍难，尤其是阅读理解的C篇，因为是经济类主题，做起来有些难度；作文也不太容易。

两位上海实验学校的学生表示，这次考试题型有变化，整体难度比一模稍难。

大境中学高三年级组长、英语老师李芳表示，根据学生们的反映，今年英语高考难度应该算适中。阅读C篇的经济类话题学生不太熟悉。写作要求学生给老师们分类，并且分别描述特征，这是人物描写加上议论的文体，同时也结合学生的校园生活。

听说测试提前40分钟报到

今日，将进行外语听说测试科目考试，市教育考试院提醒考生，考生的外语听说测试与外语笔试（含听力）可能不在同一考点，请考生以测试通知单上的信息为准。

考生需根据测试通知单上的考试场次提前40分钟到考点报到，提前30分钟进入准备室，请考生严格按照规定时间参加考试。

另外需要提醒的是，《准考证》 不能作为本场考试入场的凭证。考生必须凭外语听说测试通知单和本人有效证件进入考场，有效证件包括居民身份证、有照片的社保卡、驾驶证、护照、军人证。