女儿都来自市重点　一个一路公办一个一路民办-听听两位妈妈聊了些啥

晨报记者 林颖颖

15:30，华东师大一附中考点，考生在教室里奋笔疾书，家长则在考场外默默等候。晨报记者走到一处荫凉地，正好身处两位家长妈妈的中间。这两位妈妈的孩子都是女儿，都来自市重点高中，都喜欢文科专业，都想考华东师大。但是，高中之前，两个孩子走的是完全不同的升学路线，一个公办，一个民办。

候考期间，两位妈妈交流起孩子的升学之路，最后得出结论，“适合孩子的才是最好的”。正在纠结给孩子上公办还是民办的家长，听听她们的交流，或许会有所帮助。

“民办妈妈”：

孩子曾经每天拼到凌晨

“我们家从小就是读民办学校——民办小学、民办初中，一直拼到了市重点高中。”这位“民办妈妈”说，孩子小学就读的是闵行区当时一所知名的民办小学。

小升初时，孩子如愿考取了闵行区一所知名民办初中，朝着市重点高中的方向继续进发。“到了初中，发现身边的都是牛娃，学校老师也很负责任，抓得紧，加上孩子自己也想再进步一点，所以压力上来了”。“民办妈妈”说，曾经有很长一段时间，孩子每天做功课到凌晨1、2点。

“太累了，你都不知道，我们初中四年，个头没怎么长！”说起女儿的升学之路，“民办妈妈”现在还觉得心疼不已。到了初三，孩子的水平在学校里只能算中等，后来通过“零志愿”，跨区被一所市重点高中录取。

“公办妈妈”：

孩子“宁为鸡头”

听完“民办妈妈”的感慨，“公办妈妈也有话要说：“其实民办还是不错的，优秀学生多，竞争氛围浓。当初我也想让孩子读民办，但是我女儿的性格，就是宁为鸡头不为凤尾。她宁可在一个普通的学校做成绩拔尖的学生。”

所以，“公办妈妈”的女儿一路公办，从普通的公办小学到普通的公办初中，在学校成绩一直是年级前10名，初中毕业后，孩子顺利被虹口区一所市重点高中录取。

“我们的学习一直都很轻松，大多数时候，女儿的学习都没怎么让自己操心，也不在外面补课，都是她自己学。”

两位妈妈：

大学让孩子自己选择

聊完了前12年女儿的升学之路，两位妈妈的话题聚焦到了高考后的志愿填报。“我女儿就喜欢文科，历史和外语”，民办妈妈说，也听别人说学金融、经济以后工作很吃香，但是女儿就是不喜欢。“我也想通了，之前择校孩子基本都是按照我们的意愿。这次我要让她自己选！什么学校、哪个专业，她喜欢就好。”

“公办妈妈”表示赞同，她说，高考完孩子还要去参加华东师大的自主招生面试，“女儿很早以前就想读华东师大，而且最喜欢中文系。我们以前尊重她的选择，现在当然也继续尊重她。”