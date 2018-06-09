这个故事



跨越17载

上海傍晚云层丰富，城市夜色曼妙如画。

故事的昨天

从烟波浩渺的上海黄浦江畔开始

它走过雄浑壮丽的“千顶之城”莫斯科

路过日光充足的“太阳城”塔什干

2013年1月1日，俄罗斯首都莫斯科红场上空燃放烟花，庆祝新年。新华社记者 姜克红 摄

乌兹别克斯坦塔什干：荒原之外的晴暖印象

穿过碧空澄澈的“草原明珠”阿斯塔纳

掠过风情淳朴的“中亚山城”比什凯克

越过山脉环绕的“绿洲”杜尚别

……

哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会主场馆梦幻夜景，当今世界最大玻璃球形建筑。

距离吉尔吉斯斯坦比什凯克35公里外的公园雪景。

位于杜尚别的塔吉克斯坦国家博物馆。

故事的今天

即将在黄海之滨的中国青岛上演

青岛，幸福之城。这是青岛浮山湾夜色。

从6国携手到8国合作

上合故事

翻开了时光的书页

上合地儿很大

随着暂短的阵雨飘过，外滩天空飘过美丽的红云，一位市民正在跑步。

当上海“抬头”仰望第一缕晨光

圣彼得堡刚刚“送走”夕阳的余晖

当阿斯塔纳“披上”雪白的冬衣

新德里正绿阴如盖，一派生机勃勃

上合8国

超过欧亚大陆总面积的60%

游人在中国青岛栈桥风景区游玩。

约30亿人口

超过世界总人口的40%

也就是说

近一半地球人

都生活在这片广袤的土地上

大自然为上合国家

刀劈斧凿出雄奇壮美的高山大川

塔吉克斯坦有“高山之国”的美称

层峦叠嶂、奇峰林立的帕米尔高原

更是雄鹰展翅翱翔的地方

吉尔吉斯斯坦伊塞克湖沿岸的秋色。新华社记者 李刚 摄

乌兹别克斯坦首都塔什干郊区春景。新华社记者 沙达提 摄

“绿野草铺茵，空山雪积银”

600多年前

明代中国官员出使中亚后

就曾写下这样的美丽诗句

俯瞰河北省安新县境内的白洋淀。新华社记者 杨世尧 摄

雄奇险峻的山川

与沃野千里的平原

交相辉映

航拍白洋淀淀里村庄。新华网 张润贞 摄

“华北明珠”白洋淀

中国海河平原上最大的湖泊

波光荡漾，水鸟啁啾

芦苇婆娑，荷香暗送

沃野千里，绿意盎然

上合景儿很多

世界上最寒冷的村庄——奥伊米亚康村。

冬天可以这么冷

在北半球“冷极”俄罗斯奥伊米亚康

最低温曾达到骇人听闻的-71.2℃

你呼出来的气能秒变冰碴

传说中的“冻成狗”，大概就是这个样子。

夏天可以这么热

5月的印度新德里

开启“烧烤”模式

最高温度突破45℃

“毒辣”的太阳把马路都烤化了

印度马路被烤化。图片来源：新华视点

吉尔吉斯斯坦比什凯克，当地举行“马背叼羊”比赛。

粗犷豪迈是有的

飞驰的骏马像疾风一样

“马背叼羊”的汉子

是这样的威武雄壮

这项让人热血沸腾的中亚传统运动

挥洒着游牧民族的粗犷豪迈

细腻温婉也是有的

静谧幽长石板路上的潮湿青苔

小桥流水人家屋顶上的袅袅轻烟

寂寞雨巷里

像丁香花一样

结着愁怨的姑娘

一切的一切

欲语还休

透着中国江南细腻温婉的灵秀

上合为什么重要

哈萨克斯坦阿斯塔纳绚烂的晚霞。

上合

已成为全球人口最多

地域最广、潜力巨大的综合性区域组织

在这片神奇壮阔的土地上

一幕幕惊艳大戏已然上演

一幅幅绝美画卷即将展开

青岛风光。

上合“和平使命”系列联合反恐军演

空地一体打击

织就反恐的天罗地网

2016年9月20日，“和平使命—2016”上合组织联合反恐军事演习举行三次实兵实弹合练。新华社发 王宁 摄

边防战士和民警

在制服“暴徒”的演习中

技艺精湛、身手矫健

2017年6月，上合组织成员国主管机关边防部门举行“天山－3号（2017）”联合反恐演习。新华社 王菲 摄

从2013年到2017年

上合有关机构共制止600多起

具有恐怖主义性质的犯罪活动

摧毁500多个武装分子培训基地

抓获2000多名国际恐怖组织成员

缴获1000多件自制爆炸装置、

50多吨爆炸物

１万多支枪支及100多万发子弹

……

坚决打击三股势力

筑牢地区安全屏障

这，是上合组织义不容辞的责任

2017年2月5日，一辆哈萨克斯坦火车驶入中哈连云港物流中转基地。新华社记者 李响 摄

一列来自哈萨克斯坦的火车

载着720吨小麦

驶入中哈连云港物流中转基地

哈萨克斯坦小麦首次从中国过境

发往东南亚市场

中哈粮食过境安全大通道正式打通

2016年7月17日，拉合尔轨道交通橙线项目是中巴经济走廊的早期示范项目，巴基斯坦工人正在工地上工作。 新华社发

在拉合尔轨道交通橙线项目的建设工地上

近万名巴基斯坦工人干得热火朝天

钢筋工人穆达萨尔

一个月能挣150美元

还有加班费

与当地平均收入相比

他笑着说

“养家没问题，我感到很安心”

“一带一路”落地生根

务实合作全面展开

为成员国百姓带来实实在在的获得感

这，是上合坚定不移的初心

亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金。

与俄文学巨匠来场心灵的对话

普希金、托尔斯泰、果戈里、屠格涅夫

……

用文字触摸“战斗民族”的

悲悯、浪漫与呼喊

看一场笑中带泪的印度电影

被魅力大叔阿米尔·汗深深打动

成员国璀璨多姿的历史文化

绚烂多彩的现代艺术

是上合最珍贵的财富

2012年6月6日上午，“上海合作组织成员国艺术节――非遗和传统文化展示”活动在清华大学美术学院开幕。

在这里

80多所高校加入了上合组织大学项目

首届上合组织国家电影节即将开幕

艺术节、音乐节、青年节、教育周等

精彩活动不断上演

尊重多样文明

促进民心相交

建造阖家欢乐的上合大家庭

这，是上合百姓相知相守的共同心愿

面向大海的青岛，随时接受大海的微笑和拥抱。

今天

走过17年历程的上合

在中国青岛再启航

恰如风华正茂的俊朗青年

正挥斥方遒、激昂文字

书写上合命运共同体奋进的崭新篇章

诚书“上上之作”

绽放“和合之美”

青岛风光。

这，就是上合！

来源：新华网

出品人：田舒斌

总监制：郭奔胜

策划：刘洪

监制：黄林昊

作者：徐倩 李小雨

视频：新华网国际频道

编辑：梁甜甜