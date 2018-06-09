上观新闻客户端6月9日消息，昨天下午，纪念马克思诞辰200周年重点图书捐赠仪式在中共一大会址纪念馆举行，中宣部出版局向上海有关部门和单位捐赠《共产党宣言》《资本论》纪念版、“马克思恩格斯著作特辑”、《马克思画传》等重点图书。

捐赠现场

今年是马克思诞辰200周年、《共产党宣言》发表170周年，也是贯彻党的十九大精神的开局之年。为推动广大干部群众以科学态度学习和运用马克思主义基本理论，深刻了解马克思的光辉业绩和杰出贡献，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步坚定马克思主义科学信仰、共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，大力推进马克思主义中国化时代化大众化，中宣部出版局从6月上旬起，向全国部分建党纪念地、革命纪念馆、党校、行政学院、干部学院、高校马克思主义学院等585家单位，捐赠纪念马克思诞辰200周年重点图书1800套。这批图书由中央党史和文献研究院组织编译，人民出版社和重庆出版集团出版，是中宣部主抓的纪念马克思诞辰200周年献礼图书，也是干部群众学习掌握马克思主义基本理论的权威读本。

人民出版社总编辑辛广伟说，1921年9月1日，人民出版社在上海建立，创办者正是中共一大代表之一李达，人民出版社出版的第一套书便是《列宁全集》，此后97年，人民出版社始终以宣传马列主义为己任。重庆出版集团党委书记、总编辑陈兴芜说，一系列纪念马克思诞辰200周年重点图书的出版发行，犹如撒下一片种子，帮助读者走近马克思生活的时代，走近他的心灵。

受赠单位代表、中共一大会址纪念馆副馆长徐明说，中共一大会址纪念馆将一如既往地传播红色文化，建设和守护好共产党人的精神家园。

（原题为《中宣部向全国有关单位赠送纪念马克思诞辰200周年重点图书》）

来源：澎湃新闻