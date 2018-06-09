微视频｜上合，风好正扬帆！

有这样一个大家庭，覆盖约五分之三的亚欧大陆，拥有世界近二分之一的人口。它距离我们似乎很遥远，其实又很近；似乎有些陌生，但又很熟悉。

它守护着我们的安宁，建设着我们的家园，丰富着我们的生活，涵养着我们的友谊，指引着我们的未来……

新华网重磅推出精美微视频《上合，风好正扬帆！》。

从寒冷的北极，到温暖的南亚

它覆盖约五分之三的亚欧大陆

从美丽的波罗的海，到浩瀚的太平洋

它拥有世界近二分之一的人口

它是上海合作组织

从六国合作，到八国携手

17年栉风沐雨，砥砺前行

坚守“上海精神”，打造地区命运共同体

尚和

坚持以维护地区安全稳定为己任

上合组织成立17年来

已成为亚欧大陆一道坚实的安全屏障

它合力打击“三股势力”，虽难必击

敢于亮剑亡命毒贩，虽险必诛

勇于挫败跨国犯罪，虽远必惩

尚合

坚持以实现共同发展繁荣为目标

上合组织成立17年来

已成为亚欧大陆一个务实的合作平台

它推进“一带一路”倡议落地生根

结出区域经济发展的累累硕果

谱写互联互通建设的华彩乐章

尚阖

坚持以促进民心相通为宗旨

上合组织成立17年来

已成为亚欧大陆一条亮丽的民心纽带

它以美美与共、天下大同的胸襟

构建一个阖家幸福的上合大家庭

青山连碧海，岛城聚远朋

2018年初夏

黄海明珠中国青岛，将开启“上合时间”

好风凭借力，扬帆正当时

中国智慧、中国方案

将助力上合巨轮乘风破浪，再远航！

出品人：田舒斌

总策划：郭奔胜

总监制：刘加文

策 划：夏小鹏 韩 琳 汤丹鹭

导 演：马轶群

创 意：徐 倩 董小娇 李小雨

编 辑：王一诺 刘小军 毕秋兰

包装：李科燊 张 桢 耿晓涵 杨霁昕

配 音：刘子华

新华网、新华社山东分社联合出品

相关链接：

《上合，风好正扬帆！》（英文版）

《上合，风好正扬帆！》（俄文版）