习近平会见巴基斯坦总统侯赛因

新华社青岛6月9日电（记者侯丽军、苏万明）国家主席习近平9日在青岛会见巴基斯坦总统侯赛因。

习近平祝贺巴基斯坦首次以正式成员身份参加上海合作组织峰会。习近平指出，近年来，中巴关系发展势头良好。中巴全天候战略合作不仅是中巴两国宝贵财富，也为构建新型国际关系提供了范例。中方高度重视中巴关系，愿同巴方密切高层交往和战略沟通，加强各领域友好往来，稳步推进中巴经济走廊建设以及“一带一路”框架下能源和交通基础设施等领域合作，提升反恐安全合作水平，推动两国关系得到更大发展。

习近平强调，中方将继续坚定支持巴基斯坦维护国家独立、主权、领土完整，支持巴基斯坦自主选择发展道路。中方会一如既往同巴基斯坦在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，维护两国乃至发展中国家共同利益。

侯赛因表示，中国是巴基斯坦可靠朋友和坚定伙伴，巴中关系不可动摇。巴方恪守一个中国政策，坚定支持中国核心利益，愿继续同中方保持高层交往，深化经贸、安全等各领域合作，推进中巴经济走廊建设，在国际和地区问题上密切协调。巴基斯坦支持中国在国际事务中发挥更大作用，相信这对维护全球安全和稳定至关重要。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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