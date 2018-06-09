【新时代•幸福美丽新边疆】关注点亮传承 “文化和自然遗产日”看海南“打柴舞”

中国日报网海口6月9日电（王晗）在“文化和自然遗产日”前夕，“新时代•幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行报道团来到海口骑楼老街，在老街街头观赏了“竹竿舞”表演。

几根竹竿作为主要道具，在地上进行有节奏的摆放和敲打，在不断变化的交叉网格中，舞者轻快地跳跃、表演。

在海南，人们常常可以在旅途中或者艺术演出舞台上看到竹竿舞。一定程度上，竹竿舞已经与民族歌舞划上了等号。服饰明艳，节奏欢快，参与性、互动性强，旅游景区也乐于借此招揽游客，可以说，竹竿舞已经与海南的旅游业融为一体。

但实际上，早在2005年、2006年，竹竿舞就先后被列入海南省和国家级“非物质文化遗产保护名录”之中，受到抢救性保护。作为一项非物质文化遗产，竹竿舞在名录中的名称是“打柴舞”。

据了解，打柴舞主要流行于海南岛中南部黎族聚居区，最初是黎族人民在丧葬祭祀活动中所表演的一种古老舞蹈，2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。打柴舞将打击乐与歌唱、舞蹈的节奏结合在一起，已成为黎族文化精品、海南文化精品，对研究海南黎族历史、文化具有重要的价值。

除了在旅游景点、舞台上作为娱乐、艺术形式亮相，打柴舞在日常生活中也得到了普及与推广。目前，海南大学、海南师范大学等高校都设立了竹竿舞相关普及课程。随着竹竿舞走进人们的日常生活，相信关注必然点亮传承。

来源：中国日报网