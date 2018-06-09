习近平会见印度总理莫迪

新华社青岛6月9日电（记者徐冰、温馨）国家主席习近平9日在青岛会见印度总理莫迪。

习近平指出，一个多月前，我同总理先生在武汉成功举行非正式会晤，达成重要共识。两国和国际社会都对这次会晤予以积极评价，关注和支持中印关系发展的积极氛围正在形成。中方愿同印方一道，以武汉会晤为新起点，持续增进政治互信，全面开展互利合作，推动中印关系更好更快更稳向前发展。

习近平强调，中印在落实武汉会晤共识方面已经取得不少早期收获。双方要再接再厉，加紧落实，保持战略沟通，拓展经贸合作，推进人文交流，加强国际和地区事务协调合作。

习近平表示，欢迎印方首次作为上海合作组织正式成员出席元首理事会会议。中方愿同印度等成员国一道，共同弘扬“上海精神”，推动上海合作组织健康稳定发展。

莫迪表示，不久前我同习主席在武汉的非正式会晤非常成功，也非常重要，进一步坚定了我对发展印中关系的信心，必将成为印中关系史上的里程碑。印中合作对世界和平繁荣至关重要。印方愿在武汉非正式会晤基础上推动两国关系不断向前发展。印度作为新成员，愿在上海合作组织中发挥积极作用，支持中方成功举办青岛峰会。

会见后，习近平和莫迪共同见证了有关双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰参加会见。

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