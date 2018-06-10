上海电影节开票首日出票387077张-线上售票启动仅58分钟售出约23万张75岁老影迷在工作人员帮助下抢到13张

影迷的上海国际电影节情结

■老影迷：有人连续十几年来买票看片；更有年过七旬的老影迷参加了二十多年的电影节，此次共抢到13张电影票

■年轻影迷：一边手机抢票一边在影院前台碰运气，线上线下都不错过

■线上售票造福影迷：淘票票线上数据显示，本届上海国际电影节对长三角地区展现强大吸引力，上海用户购买21.9万张票，浙江和江苏的影迷线上购票总数均超10000张；北京和广东影迷购票数分别为5700余张和2800余张

■购票体验更顺畅：设置15万人次每秒的安全线，选片、选场次、选座位和付费出票流程都无任何卡顿；1分钟内售出超过5万张电影票



晨报记者 曾索狄

开票日的抢票大战，无疑是上海国际电影节开幕前一次重要的“热身”。昨天上午8点，第21届上海国际电影节启动售票。今年电影节首次采用线上、线下错时售票的便民措施：截至昨晚6时，首日总出票数为387077张，较去年首日有明显增长。其中，线上售票启动后仅58分钟就售出约23万张，超过去年电影节首日线上总出票量。

记者注意到，往年影迷通宵排长队抢票的现象已经消失，而电影节的温馨服务一如既往：线上抢票顺畅无卡顿，线下工作人员更是热情协助影迷抢票。

现场：通宵长队不见了

昨天上午7点40分，记者在上海影城看到，与往年影迷通宵排长队的场面不同，今年仅有零星的几位影迷出现在现场。他们中有已经连续十几年来买票看片的老影迷，也有计划一边在8点时手机抢票一边在影院前台碰运气的年轻人。当被问及是否知晓今年线上线下错时售票的举措时，他们都给出了肯定的答案，“但还是想一边刷手机，一边来碰碰运气”。

当时针切到8点时，现场一度十分安静，几乎每个人都在低头抢票，不到1分钟，记者周围就传来“抢到了！”“太快了，已经满座了！”之类的惊呼声。记者在手机上操作发现，昨天官方指定售票平台淘票票的购票流程非常顺畅，但由于很多影迷同时抢购热门影片和场次，往往会出现选定位置后跳出“座位锁定失败，请稍后再试或更换影院场次”的提示。很快，《小偷家族》、《冷战》、《拉普拉斯的魔女》、《闪灵》等热门影片迅速售空。

线下购票虽然比线上启动得晚，但电影节的服务却早早开始了：在大光明影院，工作人员准备了零钱、手机，协助老年影迷抢票。75岁的方廷荣参加了二十多年的电影节，这回提前做了不少功课。他兴奋地告诉记者，在影院工作人员的帮助下，他一共抢到了13张电影票，“第13张特别有纪念意义，是姜文的，我要找姜文在这张票上签名。”

当时间跳到昨天上午9点50分时，线下售票也蓄势待发。记者在上海影城看到，数十人在大厅排起长队。9点55分，排在最前面的几位影迷已经拿着写好的片单站在售票柜台前等候。面对略显焦灼的影迷，售票处的工作人员不断地小声安慰：“系统一开放我就给您划，有多少抢多少。”10点钟，系统开放，排在最前面的李女士原本有些焦灼——她选择的部分影片已经宣告售罄，但很快，她心仪的《你从未在此》等影片陆续出票，6张影票顺利到手。

就记者现场采访的情况看，市民对今年线上线下售票的规则很清楚，很多人手上都拿着影院和社区中心发放的购票温馨提示和服务手册。有影迷表示，来影院购票也是怀着一种对电影节的特殊情结，“每年来这里都像是见到老朋友。遗憾归遗憾，手速要练起来了。”

幕后：长三角观众积极抢票

线上售票改变的不仅仅是沪上老影迷的习惯，也造福了很多过去必须拖着行李箱赶来购票的外地影迷。据淘票票的线上数据，本届上海国际电影节展现了对长三角地区强大的吸引力，上海的用户购买了21.9万张票；浙江省和江苏省的影迷线上购买的电影票总数均超过10000张； 北京和广东的影迷也将远道前来观影，购票数分别为5700余张和2800余张。

采访中记者获悉，为了给影迷带去最好的购票体验，上海国际电影节组委会和线上售票平台的工作团队已经连续奋战了一段时间。开票之前，指定售票平台淘票票还进行了一次公开压力测试：参考去年开票的瞬间峰值，淘票票原本设置了12万人次每秒的安全线，随后在组委会的要求下，这个数字又被提高到了15万人次每秒。这就意味着，哪怕是15万人同时在瞬间点击，选片、选场次、选座位和付费出票的流程都没有任何卡顿。

事实证明，这样的准备很有道理：昨天早晨开票后，1分钟内售出了超过5万张票，5分钟售出了超过15万张票，而在8点58分，线上平台已经出票约23万张，超过去年首日线上售票总量。可以说，线上售票已是大势所趋，也是影迷抢票的必然选择。阿里影业副总裁、淘票票产品技术负责人陈翌告诉记者，此次抢票情况在预料之中，整体非常顺畅，“我们演练过很多次，早晨抢票大概是每秒钟5万次左右的查询。”

有影迷好奇，为何有时会出现明明有两个空座位，点击选择后却又跳出“座位锁定失败，请稍后再试或更换影院场次”等提示？对此，陈翌解释说：“锁票成功与否，与网速、手速都有关系。你点了两个座位，可能同时还有很多人也选了这两个座位。”

他同时提示，在提交锁定的座位后，系统设定了15分钟的付款时间，“如果锁定后15分钟没有付款，被锁住的座位就会失效，座位会重新回到票池。拼手速拼的只是锁座位的瞬间。”值得一提的是，公平起见，淘票票平台还设定了一个用户每次只能买4张票的规则。

上海国际影视节中心主任傅文霞告诉记者，从首日的情况看，各个影院通宵排队的情况已经消失。接下来，主办方也会继续做好技术和服务保障。“错时售票的方式，是在往年售票情况上完善得出的，接下来我们还会继续关注，总结经验，进一步完善我们的出票、购票。”

值得一提的是，今年被“秒杀”的影片的分布非常多元。从致敬大导演詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》、《泰坦尼克号》系列，到每年都非常火爆的日本影片，再到见证改革开放40周年的“光影四十”专题单元，都有许多影片的场次已经宣告售罄。当然，目前还有很多优秀影片有部分场次还可供观众选择。