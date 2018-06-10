上海高考成绩本月23日晚8点公布-成绩单24日寄递，成绩复核结果25日可查询　考后留意填志愿、自招校测莫松懈

记者 徐斌忠 杨青霞 朱晓芳

晨报讯2018年上海秋季高考，随着昨日下午英语听说测试的结束，画上了句号。按照市教育考试院的计划安排，高考成绩将于23日晚20:00公布。届时，考生可登录市教育考试院上海招考热线网站查询成绩。

记者昨天下午在莘庄中学考点现场采访了解到，很多考生已经在规划高考结束后的安排，诸如旅游、聚会K歌等等。不过，记者提醒广大考生，高考结束后可以缓一缓，舒口气，但还不能完全卸劲，尤其是一些拿到自招或综评资格的学生，还有校测在等着你们呢。

考生成绩通知单将于6月24日由中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司（EMS）按照考生高考报名表上填写的本市通讯地址，投递到考生家中。

如果考生对成绩有疑义，可于6月24日申请复核。成绩复核只核查答题纸姓名、准考证号是否与考生本人对应，试卷有无漏评、漏阅，小题得分是否漏统（登），各小题得分合成后是否与提供给考生的成绩一致等；不重新评阅答卷。复核结果只向考生提供所复核科目的成绩总分。考生不得查阅答卷。成绩复核结果，可于6月25日进行查询。

上海自去年开始实施新高考方案，志愿填报由考前填报改为考后填报。因此在23日公布高考成绩之前，考生可以多留意自己心仪的大学所举办的招录志愿填报咨询活动。另外，教育部“2018年高考网上咨询周”活动，将于6月22日在“阳光高考”信息平台正式启动。市教育考试院计划在高考出分后的第二天起，举办上海高考本科志愿填报网上咨询以及志愿填报大直播活动，考生可以及时留意参与，寻求专业人士给予解疑释惑。

另外，报考高水平大学自主招生等特殊类型招生的考生，还应根据招生院校规定的时间参加校测。具体安排可咨询所报考院校。

记者查阅发现，复旦大学、上海交通大学等高校自招笔试准考证下载打印均已经于近日开放。复旦大学在其本科招生网上公告称，该校2018年望道计划笔试准考证及“博雅杯”人文学科体验营准考证已开放下载，相关考生可登录教育部阳光高考网特殊类型招生报名平台下载准考证，可在“志愿管理”界面点击进入“下载高校提供的材料”下载校园引导地图。