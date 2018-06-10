强生3000辆出租车安装DVR取代防劫板-车内安装4个摄像头，乘客失物找回率提升400辆新型出租车组成“进博会专属车队”年内投运

车载DVR可录像、录音、远程监视

所谓“DVR”，全称为Digital Video Recorder（硬盘录像机），即数字视频录像机，它具有对图像、语音等进行长时间录像、录音、远程监视的功能。强生公司介绍说，为提升出租汽车服务质量，确保乘客和司机利益，试行安装车载DVR监控设备，实现出租车营运服务全过程的车内情况录音录像，同时具备车外行驶情况的视频记录功能。

晨报记者 钟 晖

出租车内拆去了防劫板，以先进的监控设备保障安全，不知乘客感觉如何？记者昨天从强生出租获悉，由400辆新款出租车组成的“进口博览会强生专属车队”年内将投入运营； 另有近3000辆强生出租车已安装自主研发的车载DVR，取代了之前的防劫板。

乘客乘车、下车会被拍照

“车载DVR可以帮助我们监管服务质量，可提高乘客失物找回率，可以保留投诉证据，也能起到‘平安上海’的作用。数据显示，强生出租车使用DVR装置后，有责事故下降了11%，失物找回率上升了16%。为迎接进口博览会而成立的专属车队，其车辆也将全部安装车载DVR设备和智能终端。”强生出租车公司经理助理汤健介绍说。

记者发现，有车载DVR装置的车辆，车内一共安装4个摄像头，2个监控车厢内情况，2个监控车外情景。驾驶员说，乘客在进入车厢的瞬间以及出车厢的瞬间会被拍摄照片。摄像的启动是在驾驶员按下计价器时，结束摄像是一次运营结束后，也就是当驾驶员将计价器翻起来时，摄像会自动结束。

此外，摄像头不仅仅只是录像，还有录音功能。摄像时，实时画面不会同步在后台监控屏幕上出现，只有当需要回看时才进行开启观看。而且，录像的内容不是谁都可以打开播放的，只有在需要查明真相时，才由运营业务部负责人打开录像。一般情况下，摄像内容5天后会自动消除。

“在日常营运服务过程中，面对乘客投诉，取证是一道难以逾越的‘鸿沟’。除了失物纠纷，司机拒载、窃取、调包交通卡等其他服务问题，也面临取证难的问题。而且，近年来本市出租车治安事件并不少见，有了车内监控，有益于震慑犯罪分子、协助警方准确迅速破案。”强生相关负责人表示。

“进博会专属车队”9月上街

为迎接进口博览会，沪上出租车要实施三个“提升”，即提升车型配置、提升服务质量、提升信息化水平。作为国有龙头企业主力军的强生公司，将全力以赴做好进口博览会服务保障，首先就要提升车型档次。准备推出的50辆高档荣威光之翼纯电动车以及50辆荣威Ei5纯电动车，还有100辆中档的帕萨特汽油车和200辆郑州日产七人座车型，有望9月上街，从而组成“进口博览会强生专属车队”，以满足不同乘客的差异化出行需求。