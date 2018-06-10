134件实物270张老照片 展现40年前高考求学记忆

晨报记者董川峰报道 昨天，2018年高考考试结束。40年前，一声恢复高考的春雷唤醒了一代青年蛰伏已久的求学梦想，2800余名77、78级学子在千万人的角逐中脱颖而出，从五湖四海汇聚到上海交通大学。来自全国23个省市自治区，他们当中年龄最大的32岁，最小的只有15岁，来自各行各业。

从现在起到6月23日，“只争朝夕的岁月——上海交大77、78级校友入学40周年专题展览”在交大徐汇校区展出。77、78级交大“学霸”当年的高考准考证、录取通知书等134件珍贵的实物展品和270张老照片首次向公众亮相。这些珍贵展品大多从交大校友中征集。展览分为“机遇·恢复高考春风起”等四个篇章，再现40年前恢复高考的决策前后学校教学科研的发展变化，展现交大77、78级学子刻苦攻读的风貌。