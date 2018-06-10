“电信局”告知欠费 女子险些转账258万

晨报记者吴艺璇报道 市民刘女士被骗子“洗脑”，险些将258万元巨款汇出。幸亏虹口公安分局民警及时赶到，才避免了损失。

6月7日13时许，市公安局反电信网络诈骗中心通过分析预警，发现一名居住在虹口区欧阳路的市民刘女士正疑似遭受电信诈骗。警情立即传送给了虹口公安分局欧阳路派出所。接警后民警迅速赶赴刘女士的住处，但其家中却空无一人。此时，刘女士正在四平路上一家建设银行内准备转账。就在其准备输入密码之际，虹口公安分局两路民警同时赶到，将这笔转账拦截了下来。民警了解到，原来当天中午她接到了自称“电信局”工作人员的电话，称其电话严重欠费停机，要移交公安机关处理，并立即转接给了“北京市公安局”，随后又由“北京市公安局”将电话转接至自称“昆明市公安局”的高警官手中。几番转接本就让65岁的刘女士晕头转向，而高警官又要求其将账户内欠款转移至公安机关提供的安全账户内以证“清白”。就这样，刘女士被电话那头的骗子骗到银行进行转账，而打破这个噩梦的正是站在她面前的几位真民警。