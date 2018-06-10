女子搭讪老外扒窃 视频监控露馅被抓

晨报记者李东华报道 夜幕中，衡山路某酒吧外一女子正在与准备离开的外籍男子进行交流。搭讪过程中女子一时贪心，趁男子不备从其拿出的钱包中悄悄抽钱。不料这一幕恰好被监控拍下，4分钟后女子即被警察抓获。日前，徐汇法院以盗窃罪判处该名女子拘役4个月，并处罚金人民币1000元。

53岁的女子张某从外地来沪并无固定职业，平时以介绍客人到酒吧消费赚取提成为生。2月10日凌晨4点多，张某看到一外籍人士停留在衡山路东平路路口，便主动上前搭讪。期间，张某不时抚摸对方的手和脸，以此拉近距离。张某希望将男子带到新天地酒吧继续消费，以此赚取钱财。2分钟后，张某拦下路边的出租车，希望邀请被害人乘车一同前往，但被害人拒绝了，并掏出钱包准备让司机载她回家。监控视频显示，被害人掏出钱包后，张某便下车假装跟被害人再次拥抱，并趁机从被害人还没来得及收回的钱包里快速抽出一张纸币放进口袋。随后，趁被害人扭头间隙，张某又故伎重演，然而，钱刚到手，警察就出现在了监控画面里，将其抓获。经查，张某某共盗窃人民币30元。