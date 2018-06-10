80后“宝钢干部”融入社区治理

社区晨报记者 李伟丽

近两年，在钢铁产能过剩的大背景下，宝钢的产业转型不可避免。这也意味着，规模化的人员转型分流势在必行。

2017年12月底，普陀区长风新村街道迎来了几位宝钢人担任居民区党组织书记，任职于师大二村的王晓航便是其中之一。“在做这份工作之前，我和居委会从来没有产生过任何交集。”王晓航坦言，从企业到社区，工作场景真是经历了180度大转弯。五个多月的挑战，也让王晓航和伙伴们重新对居民区、对基层有了全新的了解和认识，同样也积累了不少工作方法。

牢牢抓住百姓第一印象

王晓航是名“80”后，在宝钢特钢超塑分厂工作了11年，从一线基层员工做到了管理岗位，如今来社区工作还真是件“意想不到”的事情。“我该干些什么？该如何开展工作？该从哪里入手……”王晓航称，初入居民区的第一个月，各项工作对他来说都是陌生的，所以一直处于忐忑状态。

和社区事务的一次次“亲密接触中”，王晓航发现，居民区里有居民区语言，原本在企业里习惯的那套命令式的沟通方式不但不灵光，还容易“伤”了百姓心。而且这一“伤”还是“致命的”，想要再去扭转居民对自己的第一印象，让他们认可自己就难上加难了。

于是，面对居民前来诉求时，师大二村居委会都会像“12345”热线一样快速反应，及时处理，然后建立“跟踪机制”，努力去解决，做到凡事有交代，件件有着落，事事有回音。王晓航说，这其实也是精细化管理的一部分。

掌握社区工作两大“法宝”

在师大二村的五个多月里，王晓航发现“百姓智慧”和“基层阅历”是做好社区工作的两大法宝。社区工作虽说都是琐事，可仅靠几个居民区干部远远不够，要充分动员、发挥好每一个党员、志愿者和社区能人的作用，他们有阅历、有经验，是一笔宝贵的财富。

在全区创建无违建居村的背景下，师大二村一户居民在重新装修时，存在着庭院破墙开门的违章现象。这也是王晓航第一次在无违创建过程中参与和业主约谈。他深知这已不是一名企业管理者要求自己的员工该如何遵守相关规定的“老黄历”，“刚性”的命令式只会激化居民矛盾，无法解决问题。在约谈过程中，王晓航深刻感受到了居委“老法师”在开展工作时的“谈话艺术”，学到了“动之以情，晓之以理”的“柔性”服务式方法。

“我到居民区工作第一个拜师的就是居委会主任肖鸿，我对基层工作的认知就是从他那里学习的。”肖主任的“基层阅历”在王晓航看来是珍贵的，也是长年累月积累出来的。唯有深入基层，扎根基层，和居民一次次的零距离接触，才能锻造出这一“法宝”。

学会用好三面“镜子”

“让居民认可居民区干部的工作，让他们感受到居住在这个小区的幸福感。”这一切都是从日常工作的点点滴滴中积淀起来的。王晓航称，对居民区干部来说，要学会用好“放大镜、显微镜、望远镜”这三面“镜子”，把居民区的问题放大看、往根源看，处理问题的过程经得起居民看。“比如，有居民来反映楼道堆物问题，对于居委会来说，就要思考这个问题是个案吗？其他楼组存不存在？从一栋楼看整个小区，以点带面发现问题，把问题找准确、找彻底。”

不管是“放大镜”看问题，还是用“显微镜”查细节，对于居民来说，他们都看在眼里。居委会工作的一举一动，都会有居民拿着“望远镜”在看。“这其实是一把双刃剑，问题处理得好，居民那里就会拍手称赞； 但一旦处理得不巧，就会破坏居民的印象，也就是影响居民区干部在老百姓中的口碑。”王晓航表示，处理居民区的各种问题，有时其实也和企业管理近似，都要及时、全面、到位，保持良好的工作作风和态度，才能真正赢得居民的信任，从而对以后工作的开展奠定良好的基础。