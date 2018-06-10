与其说这道色拉体现了上海人的“洋气”，倒不如说，上海人有一股热情。无论在怎样的物质条件下，总是不厌其烦、兴致勃勃地追求着心目中的精致生活。-“不摆洋山芋的，不算色拉”

星期日周刊记者 韩小妮



当时，土豆色拉代表的是洋气

1967年，18岁的王汇廉在上海第一次吃到了西餐。

他母亲是从上海嫁到常州去的。那一年，他来上海生活了一段时间。母亲的两个姐妹对这位外甥自然是照顾有加。

小阿姨的公公原先是“大菜馆”（指西餐馆）的厨师。所以小阿姨邀请他来家里吃饭，隆重地端出了全套西餐。

对于当时的王汇廉来说，这顿饭是吃得有些梦幻的。他还记得，饭毕，阿姨请大家洗把脸、擦擦嘴。

“脸盆里滴了花露水，擦好香喷喷的。我当时觉得很稀奇。是不是大菜馆里也这个样子啊？”他说。

那顿西餐具体吃了哪些菜，隔了半个多世纪，王汇廉如今已记不大清了。但有一道菜印象特别深，那就是色拉。

这道色拉的主角是煮熟后切成丁的土豆，配以豌豆和切成丁的红肠、火腿、黄瓜、煮鸡蛋，拌上自制的蛋黄酱。

土豆还能这么吃？这给王汇廉的味蕾打开了一道新世界的大门。

“那时觉得特别好吃。”他说，“现在回想起来，这里面还带有一些对西方的盲目崇拜。”

在当时，这道土豆色拉代表的就是洋气。因为方便外带，成了小阿姨家的保留节目。“凡是碰到家族聚会、外出游玩这样的场合，他们家总归是做土豆色拉，我们再做其他东西。”

彼时文革刚刚开始，王汇廉和表哥表姐们都是“逍遥派”，喜欢去公园野餐，消磨时光。

“最常去的是桂林公园、康健园，偶尔也去长风公园。”他说。

王汇廉住在北京西路、陕西北路上的大阿姨家。为了省两三分钱的公交车费，他总是和表哥、表姐骑自行车去公园。

但是野餐的“功架”要摆足。“我们只带刀叉，不带筷子，完全要模仿西方的一套。”

自制的土豆色拉是必带的，再从面包房买些俄式面包回来。

那段时间，王汇廉时常看小阿姨家做土豆色拉，渐渐地也偷师了。

“在上海轮不到我做。但是回到常州以后，这道色拉就变成我的拿手戏了。”他说，“碰到同学聚会，或者有比较好的朋友我要去感谢他，我就做一搪瓷缸色拉拿过去，很受欢迎的。”

从上海学来的土豆色拉，成了一样拿得出手且稀罕的礼品。

自己调制蛋黄酱

说起“土豆色拉”的叫法，王汇廉强调说：“我们就叫它‘色拉’，不讲‘土豆色拉’的。”

的确，在许多上海人看来，色拉就应该是这个样子的。甚至，“不摆洋山芋的，不算色拉”。

为此，上海女作家孔明珠上世纪90年代初刚到日本时，还闹了个笑话。

“那时，我日语还不大会说。一对日本姐妹请我去喝下午茶。”她回忆说。

菜单上全是日文，看不懂。慌忙之下，她想起了“色拉”这个外来语，欣然点下“萨拉达”。

“我脑子里的色拉就是土豆色拉，没想到端上来一盘菜。那个时候也不知道油醋汁是什么东西，不敢倒下去。结果像小白兔一样，把这盘菜生生地吃下去了。”如今回想起来，孔明珠忍不住哈哈大笑。

孔明珠1950年代生人，和王汇廉一样，她对色拉最初的记忆也是家庭自制土豆色拉。

“小时候，土豆色拉是家里请客或者节假日才有的菜。因为油啊红肠啊鸡蛋啊都是好东西，有的要凭票供应。”

那时，拌色拉的蛋黄酱没有现成的，需要自己调制，用的是生蛋黄和色拉油。

一盘土豆色拉的成败，便取决于此。

据说，在物质匮乏的年代，整个中国只有在上海能买到零拷色拉油，8角2分一斤。

要做色拉的时候，上海人就拿一只吃饭用的青花瓷小碗，到油酱店去零拷几两色拉油回来。

孔明珠还记得，小时候家里有客人来，小孩子往往被指派做蛋黄酱。

“我们家有七个孩子，大家都抢着做事情。”她说，“做蛋黄酱需要耐心，所以女孩子掌握大权的机会比较多，哥哥或者弟弟只配在旁边拿把调羹滴滴油打下手。”

新鲜鸡蛋先戳个孔，流出蛋白，剩下蛋黄在小碗里打散。然后把色拉油一滴一滴慢慢滴下去，用筷子不断搅拌。

蛋黄会越搅越稠，一直搅拌到呈乳白色，膨胀成两三个蛋黄那么多，才算做成功了。

“做蛋黄酱要拌很久，哥哥或者弟弟往往中途做了逃兵，或是不守规矩，油滴快了，抢着胡乱搅拌了，于是争吵不可避免。而掌勺的女孩子撅着一张嘴坚持了下来，手腕的酸痛直到吃完色拉也未必能解除。”

孔明珠和王汇廉都提到，拌蛋黄酱有一个要领——必须始终顺着一个方向画圆。

“要是一会儿顺时针，一会儿逆时针，上海人讲，就要‘嘎脱’了。意思是水油分离，稀释了。”王汇廉说。

即便是谨记要领，有时仍不免要失败，蛋黄酱就是发不起来。“这个时候只好再打一个蛋黄，然后把之前搅的一点一点倒下去，继续拌。”孔明珠说。

那时鸡蛋金贵，试错成本高，所以在她的记忆里，做蛋黄酱是件让人“很紧张”的事情。

要是色拉油买不到怎么办？“我小姨夫跟我讲，可以拿菜籽油代替。”王汇廉说。

等蛋黄酱拌成功了，再滴几滴白醋。一来，起到调味的作用。二来，“菜籽油是有点泛黄的。滴了醋以后，蛋黄酱的颜色会变白”。

“还有的人家会放半块冰砖下去，增加奶香。”孔明珠补充说，“每家的土豆色拉配方都不一样。”

拌蛋黄酱只用到蛋黄，但上海人节约，剩下的蛋清也不浪费。打一打，倒进小碗里，放在饭上或隔水蒸一蒸。然后把它划成丁，也成了色拉的配料之一。

与其说这道色拉体现了上海人的“洋气”，倒不如说，上海人有一股热情。无论在怎样的物质条件下，总是不厌其烦、兴致勃勃地追求着心目中的精致生活。

改名为“油拌土豆”打掩护

早在1948年，《新民晚报》 上就刊登了土豆色拉的做法。并且，也称其为“色拉”，而非“土豆色拉”。

在此之前，这道“色拉”应该早就出现在了上海一些西菜馆的菜单上。

老牌西餐店德大和红房子的土豆色拉都很出名。

据说，红房子从开张第一天起便有这道色拉。

文革期间，红房子改名为“红旗饭店”，收起刀叉，改用筷子，卖起了烧豆腐和鸡毛菜。

但这道土豆色拉依然“暗黜黜”地留在了菜单上，改名为“油拌土豆”打掩护。

而在德大西菜社，土豆色拉的做法基本延续了最初的配方。

“啥叫传统呢？就是这个色拉老早是啥样子，到现在一直没变过。”总厨赵豪烨说。

每天的午市和晚市开始前，德大的厨师必要手打出一桶新鲜的蛋黄酱。

这个蛋黄酱里加了一些盐和糖，比例是1比2。

打到最后，会加一点柠檬汁——这大概是配方里唯一的改良了。

“阿拉老早也加过白醋，但是效果没柠檬汁好。”赵豪烨解释说，“柠檬汁一来有果香味，二来在西餐里起到味精的作用，能够吊鲜头。”

所选取的土豆是有讲究的。“侬不要看，洋山芋实际上有交关（许多）种。”他说。

有的土豆质地比较粉，煮好以后切开来容易散掉，“拌到后头变成土豆泥了”。

有的土豆比较湿，煮好以后貌似“正气”，但放上一会儿，会有水渗出来，“拌色拉就有点像浆糊了”。

徳大选取的是本地和江浙一带的土豆。“特点是煮好以后糯，不粉也不出水，拌色拉很成型的。”

有经验的厨师是把土豆放在手上切丁的，切成一片片指甲盖大小。

说起来，专门用来切土豆的这把刀还有点特别。

“这是阿拉老餐厅留下来的银质西餐刀，有点历史了。”赵豪烨说，“阿拉用下来，就这把最顺手，讲快不快，讲钝不钝。”

徳大的这道色拉里，用来搭配土豆的小料有青豆、胡萝卜丁、方腿丁。

与众不同的是，还会加一点生洋葱末。“摆了以后有股香味道，口感也不一样。就像阿拉做中餐摆葱，是一样的道理。这个区别，阿拉有些老客人，一吃就吃出来了。”

赵豪烨说，做这道菜还有一个心得，是要“两次落盐”。

首先，做蛋黄酱时要加盐、糖。然后，用蛋黄酱搅拌土豆丁和其他小料时，要再加盐、糖和牛奶。

“这样第一口吃到的是蛋黄酱的味道。等蛋黄酱抿光，咀嚼的时候，土豆也有味道。否则，土豆是淡的。”

在徳大，这道土豆色拉几乎是客人来必点的。售价15元，十多年来没变过。

海派西餐三件套"

说是西餐，土豆色拉这道菜究竟源自哪里呢？

孔明珠认为，是受了俄式西餐的影响。“当然，我们上海的配料更为丰富。我到俄罗斯也吃过土豆色拉，很单调的，主要就是土豆。”

赵豪烨说：“应该讲，这是一道海派西餐，按照上海人的口味改良过了。”

上海开埠后，西菜馆成了城中时髦人士的去处。但西餐的烹饪方式一开始并不为中国人所接受。于是上海西餐便博采众长，又按照上海人的口味加以调整，结果自成一派，成了“海派西餐”。

或许，我们可以把土豆色拉看作一道地道的上海菜。

维基百科和百度百科就收录了“上海色拉”这一词条，解释其“又称洋山芋色拉”。

上海女作家陈丹燕曾以“上海色拉”为题专门写过一篇散文，并将其作为自己散文集的书名。

而对于80后杨群来说，这是一道“爷爷做的菜”。

“爷爷奶奶以前在电报局工作，算是旧式的知识分子。每个月发了工资，两人就去外面吃吃西餐。”

爷爷是典型的上海男人，会跑去餐馆吃西餐，也有在家做饭的优良传统。“他不吃鱼，但煎的带鱼是一绝。看到全家人吃得开心就很满足。”

小时候，爷爷隔段时间就会做这道土豆色拉。调蛋黄酱的时候，会让杨群打下手。她也记得那个口口相传的要领——画圆的时候一定要顺着同一个方向。

在家里的餐桌上，土豆色拉通常是跟炸猪排、罗宋汤一起出现的，被杨群称为“海派西餐三件套”。

“炸猪排是用小木榔头敲过，在面包粉里滚一下，然后炸的。罗宋汤要放点带蒜味的哈尔滨红肠才好吃。”

记忆里，爷爷的话不多。“家里奶奶做主，爷爷总是好脾气不响的。你懂的。”

但是食物很好地传递了他对孙辈的爱。“那时家里自己熬猪油。熬出来的猪油渣，奶奶不让我吃，说是不健康。”杨群回忆说，“爷爷就偷偷把我叫到厨房，我们爷孙俩背着奶奶一起吃。”

不知从什么时候起，上海人餐桌上的食物越来越丰富了，土豆色拉不再稀奇，甚至有些被遗忘了。

杨群说，现在，爸爸偶尔还会做。“他传承了上海男人做饭的传统，做的味道也不错，只是再也不会手调蛋黄酱了。”这时，她就会想起爷爷。

“后来，爷爷的肾脏坏了，每周要去医院做透析。但是他内心就像个小孩一样，如果做好透析当天身体状况比较好，他就要出去‘觅食’。他爱吃羊肉串和花生冰沙，对老人来说并不是特别健康。但我还是会点给他解馋，就像小时候他带我躲在厨房吃猪油渣那样。”

如今，新的西餐馆在上海层出不穷。80后90后对西餐的概念已经与他们的长辈截然不同。当我们在谈论色拉的时候，不同代际的上海人脑海里浮现出的可能并不是同一盘东东。

但对于杨群来说，最爱的还是家里那盘自制土豆色拉。

“现在满世界的西餐厅里，也几乎找不到家里的那种味道了吧。”

“上海色拉”的味道，已经深深地留在了上海人的味蕾里。