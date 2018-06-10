“我是男生还是女生”系列选题之一：-青春期的开关出了问题

有的家长在孩子需要报户口时，先去了医院，因为他们想要弄清楚：我到底该给他（她）报男性还是女性。

大多数人在填写表格时最不用考虑的性别那一栏，却让一些人犯了难。因为他们是性发育异常患者。

从事性发育异常疾病的诊疗近20年，乔洁说：“关键是要早期发现病人，及时做出诊断并制订治疗方法。性发育异常的治疗是有时效性的，理想的治疗时间一般在青春期结束前。若过了一定的年龄段后，也就失去了治疗的机会。”



星期日周刊记者 顾 筝

采访对象：乔洁

职业：第九人民医院内分泌科主任医师



从来不和同学一起洗澡的男生

于磊从小学就开始上寄宿学校，但在同伴眼中，他有点奇怪。

他从来不和同学一起上厕所，也从不和他们一起去浴室洗澡。每次，都是等室友都洗好了，他再一个人偷偷摸摸地去。

于磊费尽心思，守护着他的秘密。

从懂事起，他就隐隐感觉自己和其他孩子不太一样。自己是男生，可是“小弟弟”实在太小了，而且个子总是比同龄人小，周围人都说他长得清秀，像个女孩。

他内心忐忑不安，很想知道这到底是怎么回事。可是妈妈在他出生后不久就和爸爸离婚了，远走他乡。爸爸再婚，又有了孩子，要负担一大家子的生活，爸爸常年在外打工。

等到了初中，和周围同学的不同越发明显了。青春期的男孩子，开始长喉结，出胡须，声音也变得粗重，但是于磊没有任何变化，他还是小小的个子，清秀如女生。

他心里焦急，但没有人诉说，爸爸难得回家，他鼓起勇气和爸爸说了心里的困惑。爸爸也无奈，说：再等等吧，你可能是发育晚。

于磊其实有点等不下去了，他在学校里显得那么异样，有同学揶揄他：你应该分到女生宿舍去。

于磊集中不了精神，他的成绩一直不好，读完初中后，他没有再去上学，在当地随便找了一份服务员的工作。

现在他18岁了，可是看上去依然像12、13岁的小女孩，他爸爸也知道，不能再拖下去了，就带他来到上海第九人民医院，挂了内分泌科乔洁的门诊。

这一类的病人乔洁并不陌生，她问于磊：“你的嗅觉好吗？”于磊说：“不好，我觉得我有鼻炎。”

青春期不发育，伴有嗅觉不好，乔洁可以确定，于磊是卡尔曼氏综合征。

这一种疾病，历史很长，对它的研究，可以追溯到1856年。当时有一个西班牙的病理学家在做病理尸体解剖的时候发现一种疾病，这个病人在世的时候是40多岁的男性，但并没有发育，睾丸很小，同时在病理解剖的时候发现他的嗅球非常小。西班牙病理学家把他的这种研究现象向医学界做了一个报告。

到了1944年，美国遗传学家卡尔曼发现了三个家系，这些家系里的人都有嗅觉的问题，同时外生殖器不发育。随后又有人通过病理解剖证实了同样的现象：嗅球缺失不发育，同时第二性征不发育。现在，在临床上或者在国际上，都是以美国的这位遗传学家做的研究为依据，把这种疾病称为“卡尔曼氏综合征”。

“这是一种发生在下丘脑的疾病。青春期启动开始于下丘脑促性腺激素释放激素分泌的提高，但这类病人，是青春期开关坏了，有的是无法释放激素，有的是无法分泌性激素，有的是性激素没有应答。我们要做的是查清楚，哪个层面出现了问题，然后帮他把青春期的开关打开。”乔洁介绍说。

但是这一类病人的看诊有一定难度，就像在学校时，不会让同伴看到自己的身体一样，于磊也不想让医生看到自己身体的秘密。在问病史，查体的时候，他都很抗拒。后来沟通多了，他才慢慢地放下戒备。

“他还是有强烈的治疗愿望，不像有的患者，完全封闭了自我，失去了信心，是家人逼着来看的，那就比较难办。其实这一类疾病，内分泌治疗的效果还是很好的，可以注射雄激素或促性腺激素，更好的办法是脉冲治疗，模拟下丘脑青春期以后的激素分泌，让他的‘青春期’真正到来。”

卡尔曼氏综合征对人的嗅觉与性腺功能都会造成很大的伤害，但如果早发现早治疗的话，治疗效果显而易见。乔洁记得前几年有一个病人，住院时别的家属或不知情的医生还会感到奇怪：你怎么住在男病区？但经过治疗后，他迟到的青春期来临了，后来还结婚生了孩子。

他们发出的声音很小

根据检查和专业评估，乔洁判断，于磊的治疗效果应该会不错，在定期治疗之后，他的男性特征会越来越明显，不再会当成女孩子。

类似的病人，也有让乔洁感到无奈的。

有一个孩子，出生之后一直被当女孩养着，但父母一直有心事，孩子的性器官长得很不一样。

后来男性性征变得越来越明显，父母觉得一定要进行处理，于是通过外科手术，给孩子改了性别，让他变成男生，同时注射雄性激素。

但他的问题并不是无法分泌雄激素，而是雄激素受体不明显，简单来说，就是接受激素信号的装置有问题。注射了雄激素，但身体接受不了，反而变成了雌激素，到了青春期，他的乳房居然开始发育了。这时，就有一个特别难的选择，到底是再变一次性别，还是继续加大雄激素用量？

“在青春期前后改变性别，对人的心理影响很大。这个孩子如果能早点就医，早点诊断，检查明确下来是雄激素受体不敏感的话，那应该早点为他选择女性的社会性别。”

乔洁在门诊中见到不少这样对自我性别认知、选择存在困难的患者，从进入九院内分泌科开始，除了常规的糖尿病、甲状腺疾病等内分泌科疾病外，她还专门研究性发育异常这一罕见疾病。

平常我们所说的“性别”主要包括染色体性别和性腺/表现型性别，如正常女性的子宫、卵巢、输卵管以及青春期出现的乳房发育、月经来潮，正常男性的睾丸、阴茎和青春期声音低沉、遗精、勃起等。当染色体性别和性腺性别不一致，或出现与性腺矛盾的表现型时，就是性发育异常疾病。

刚刚参加工作的时候，乔洁就接触过这样的病人。那是9岁的女孩，阴蒂肥大，染色体核型是46，XY，是正常男性的染色体核型，医院检查后发现她没有子宫、卵巢。乔洁说当时对这种疾病的认识还非常有限，仅仅依靠简单的生化检查，不能明确她的病因。到了15岁以后，女孩还是没有来月经，乳房发育也很差，阴道表现是盲端结构。那时她已经有了很明显的心理阴影。后来依靠基因测序技术，明确她是黄体生成素受体突变导致的性发育异常，在整复外科做了性腺切除和阴蒂成形手术。

“这样的患者，社会性别是女性，但生物性别却是男性，他们的问题是性激素在合成过程中存在免疫缺陷。检查出这样的问题后，对他们家庭的打击很大。”

引起性发育异常疾病的原因多种多样，其中80%以上是由于存在某种基因突变从而导致体内激素水平的异常，进而引起生殖系统的发育异常。虽然发病率不高，属于罕见病，但由于中国人口基数大，所以这类病人还是一个不小的群体。

只是这类病人发出的声音很小。

他们中的很多人就像于磊一样，偷偷地掩盖起自己身体的秘密，早早地从集体中逃离出来，一个人闭塞地生活；有的会去医院看病，但由于基层医院缺乏对这类疾病的认识，他们并不能得到有效治疗，四处奔走，多方求医之后，患者和家属都失去信心，彻底失望了；有的被父母隐瞒了真相，乔洁的一个患者社会性别是女性，但是有隐睾，在她还很小的时候，父母就让医生把她的隐睾拿掉，试图瞒住这个“惊天秘密”。

患者和家属都承受着很大的心理压力。有一个孩子出生的时候，有两套生殖器官，父母每每看到，就会受到刺激，实在受不了，后来就去当地妇幼保健医院哀求医生做了阴茎切除手术。他们希望做的是“眼不见为净”，但乔洁指出，这并不能解决根本问题，因为没有找出是哪里出了问题，没有从源头治疗的话，孩子在成长过程中还是会出现很多病症。

让乔洁感到遗憾的还有，有些患者过来看病的时候已经成年了，“目前治疗性发育异常的方法有了很大的进步，但是问题的关键是要早期发现病人，及时做出诊断并制订治疗方法。性发育异常的治疗是有时效性的，理想的治疗时间一般在青春期结束前。若过了一定的年龄段后，也就失去了治疗的机会。”

这几天，乔洁一直在联系一个女孩，她长得很文静，但有睾丸。和于磊一样，女孩从来不敢去公共场所洗澡。“她的心里很敏感，很想治疗自己的疾病，通过整形外科手术把睾丸去掉，但女孩的父母却一直心有顾虑，觉得这是一个变性手术，不想让自己的孩子做。我告诉他们，这不是变性手术，而是把多出来的性腺拿掉，让她回归正常的状态，如果再拖延下去，她的心理压力会更大。所以我在和他们沟通，希望她可以趁暑假的时候来进行治疗。”

乔洁说，性发育异常疾病并不单是在内分泌科治疗就可以了，这一疾病的诊疗主张多学科联合方式，由内分泌科、整形外科、泌尿外科、儿科、妇科、分子诊断科、影像专业和心理医生进行联合的诊疗小组进行全方位诊治。要根据患者的病因、外生殖器发育状况以及患者和患者父母的意愿决定具体治疗方案。其中，对于病因的明确是决定治疗方案的关键因素，可预测患者疾病的发展规律；而药物治疗与手术治疗相结合，才有可能达到满意的治疗效果，极大地改善疾病的预后，使患者拥有属于自己的人生。

（有关性发育异常疾病的多学科诊疗，请关注系列选题之二。）

（为保护患者隐私，采用化名）