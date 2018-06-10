知识产权保护升级  上虞e游小镇进入文创3.0时代

晨报记者 曹西京



以游戏为代表的新文化产业正逐渐成为推动经济增长的新引擎，游戏行业的知识产权保护也日益受重视。6月9日，2018中国•绍兴上虞e游小镇招商入驻暨打造知识产权保护标杆小镇媒体见面会在浙江上虞e游小镇举行。浙江省委宣传部副部长、省网信办主任朱重烈，上虞区委书记陶关锋致辞，盛大游戏CEO谢斐等嘉宾作为e游小镇入驻企业代表发言。会上，“绍兴市上虞区保护知识产权联合执法中心”正式成立，12家企业代表共同签署“知识产权保护联合倡议书”，盛大游戏副总裁陈玉林分享了盛大游戏知识产权保护和维权经验。

e游小镇企业倡议保护知识产权

上虞聚集了众多游戏产业链上下游企业，e游小镇2016年动工，目前聚集泛娱乐企业370多家，今年税收增长2倍以上，已成为上虞经济发展的新动力，正集中优势打造游戏、电竞、动漫等新文化产业。随着知识产权保护被提升到一个新高度，上虞e游小镇进入文创3.0时代。

会上，盛大游戏、宇石网络、中手游等12家企业代表共同签署“知识产权保护联合倡议书”，指出在游戏、动漫等新兴的知识产权领域，企业更应该强化意识、落实行动，并配合政府及司法机关完善知识产权保护体系；号召企业牢固树立知识产权保护意识，严格遵守知识产权保护相关法律法规，积极维护知识产权合法权益，加强自主知识产权创新，助力我国经济的健康可持续发展。

盛大游戏与各方携手打造文创品牌

作为e游小镇入驻企业代表，盛大游戏CEO谢斐表示，乘着文化产业发展东风，相信在e游小镇可以诞生更多中国知名乃至全球性的文创品牌。

“随着这次知识产权保护被提到一个新高度，新文化产业软环境进一步得到优化，上虞e游小镇企业可以充分享用产业聚集及人才聚集优势。”她说，盛大游戏在多年的维权经历中形成了一套成熟的经验，愿意发挥带头作用，找到保护知识产权的路径，并与政府一起探索适应产业快速变化的知识产权保护新实践。

在盛大游戏多年投入和运营下，《热血传奇》已成为中国网络游戏市场标杆，并开辟了一个游戏品类——传奇类。盛大游戏副总裁陈玉林介绍，传奇游戏在发展过程中一直深受知识产权侵权困扰，已经成为中国游戏行业中被侵权的典型代表。为了维护传奇IP的价值，盛大游戏基于对传奇游戏拥有的包括运营权、改编权、修改权、维权等在内的独占性权利，多年来持续开展IP维权工作，并取得了包括“剑网2016”第一批网络侵权盗版案件、我国第一个页游维权刑事案件等在内的众多典型维权成绩。今后，盛大游戏在把传奇打造成全球顶级IP的同时，将继续加强知识产权维护，打击侵权行为。