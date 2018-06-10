建设文化强国的核心是发展中国特色社会主义文化

文化是一个国家和民族在长期发展历史中积累起来的精神成果，是维系国家和民族生生不息的精神命脉和人民的精神家园。在当代中国，建设社会主义文化强国，核心是发展中国特色社会主义文化，不断铸就中华文化新辉煌。中国特色社会主义文化是推动中国特色社会主义发展的精神力量。党的十九大报告指出：“中国特色社会主义文化，源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，根植于中国特色社会主义伟大实践。”这一重要论断对中国特色社会主义文化进行了科学界定，深刻揭示了中国特色社会主义文化的本质属性。建设社会主义文化强国，需要多维度理解把握中国特色社会主义文化。

中国特色社会主义文化突出中国特色

中国特色社会主义文化是中国的文化，具有浓厚的中国特色、中国风格、中国气派，其价值主体是中国共产党和中国人民，其文化内容是中国共产党和中国人民创造的精神成果，具有明确的中国立场。发展中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，要突出中国特色，体现中国共产党、中国人民的文化主张。

每一种文化都有自己的根脉，中国特色社会主义文化的根脉是中华民族在五千多年历史中所孕育的中华优秀传统文化。这是中国特色社会主义文化的基因，是滋养中国特色社会主义文化的沃土，也是中国特色社会主义文化的特色和优势。中华文化是世界上唯一没有中断的古老文化，在数千年的历史中以强大的生命力顽强坚韧地发展着，创造了人类文明发展史上一个又一个辉煌。中国共产党是中华优秀传统文化的继承者和弘扬者，历来十分重视中华优秀传统文化的作用。建设社会主义文化强国，就要积极主动地激活中华优秀传统文化，使其成为发展中国特色社会主义文化的内在滋养。而要做到这一点，需要高度重视对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展。中国特色社会主义文化是党领导人民在革命、建设、改革中创造的，根植于中国特色社会主义伟大实践。中国特色社会主义文化是中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度在文化层面的体现，彰显着中国精神、中国价值、中国力量，反映了当代中国人的思想理念和道德规范。这决定了发展中国特色社会主义文化必须摒弃那种“以洋为尊”“以洋为美”“唯洋是从”的错误观念。

中国特色社会主义文化彰显社会主义本质

中国特色社会主义文化是社会主义性质的文化，而不是其他性质的文化，这是在文化性质方面具有的内在规定性。社会主义文化是比资本主义文化、封建主义文化更先进的文化形态。发展中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，要牢牢把握社会主义的本质属性，不断坚定文化自信。

中国特色社会主义文化熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化。无论是革命文化还是社会主义先进文化，都属于社会主义性质的文化，是中国共产党领导中国人民在革命、建设、改革实践中不断形成和积淀起来的精神成果。同时，中华优秀传统文化在经过创造性转化和创新性发展后，也是与中国特色社会主义相适应的。社会主义性质决定了中国特色社会主义文化始终坚持为人民服务、为社会主义服务，是以人民为中心的文化。中国特色社会主义文化之所以始终保持社会主义性质，是因为它始终坚持以马克思主义为指导，代表人类先进文化的前进方向。因此，发展中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，必须始终坚持以马克思主义为指导，这是中国特色社会主义文化区别于其他性质文化的根本标志。离开马克思主义的指导，偏离社会主义的性质，即使文化产品生产得再多，也不能说建成了社会主义文化强国。

中国特色社会主义文化具有实践精神

中国特色社会主义文化是中国特色社会主义伟大实践的生动反映，也是推动中国特色社会主义伟大实践的精神动力。根据马克思主义的基本观点，社会存在决定社会意识，社会意识又反作用于社会存在。文化作为一种社会意识，归根到底是社会存在的一种反映。中国特色社会主义文化作为一种观念和精神层面的东西，归根到底是中国特色社会主义伟大实践的反映，又反作用于中国特色社会主义伟大实践。发展中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，要牢牢把握其实践精神，使精神文明和物质文明协调发展。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业发生历史性变革，中华民族迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。正是在中国特色社会主义事业的大发展中，中国特色社会主义文化迎来了大发展大繁荣；中国特色社会主义文化的大发展大繁荣，又促进中国特色社会主义事业大发展。新时代，发展中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，要从实践中获取文化发展源源不断的动力，同时又使文化发展成为改革发展的不竭精神动力。

（作者为武汉大学马克思主义学院院长、湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2018年06月10日 07 版）