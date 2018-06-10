习近平要求我国产业这样迈向全球价值链的中高端

推动产业技术变革和优化升级。作为制造业大国，我国拥有联合国产业分类中所有的产业类别，同时也是工业制成品的出口大国。但是，从出口的产品就可以看出，我国产业在全球价值链中的地位与产业技术有着密切的关系。改革开放前，我国的出口以农产品为主；在改革开放初期，出口以工业品为主，这些工业品主要集中在一些大宗的初级产品上；到了20世纪80年代，逐渐提升为以轻纺为主的制造业产品；而到了90年代，中国的出口主体进化成为机电产品，不过当时出口的机电产品都属于中低端产品；直到21世纪以后，中国的外贸才开始逐渐地提升到以出口高技术含量和高附加值的“双高”产品为主，比较典型的例子有高铁、核电等大型成套设备。总的来说，由于我国产业技术整体水平较低，导致我国很多产业处于价值链的中低端，而在产业的中高端领域，发达国家牢牢把控重点行业和领域的关键核心技术，以品牌质量稳占竞争高地，并在创新设计、关键技术创新、国际标准制定等方面掌握着话语权。进入21世纪以来，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，以合成生物学、基因编辑、脑科学、再生医学等为代表的生命科学领域孕育新的变革，融合机器人、数字化、新材料的先进制造技术正在加速推进制造业向智能化、服务化、绿色化转型，以清洁高效可持续为目标的能源技术加速发展将引发全球能源变革，空间和海洋技术正在拓展人类生存发展新疆域。要促进我国产业迈向全球价值链中高端，必须抓住新一轮的科技革命和产业变革带来的机遇。习近平提出：“要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级。”这就要求我们不断创新，对于劳动密集型产业要提升质量水平，增强技术创新能力；针对技术密集型和资本密集型产业方面，对于已经掌握核心技术的产业来说，比如通信设备、核电、轨道交通、基础设施建设、航空航天等领域，要强化中国品牌和中国标准，提升国际合作话语权，通过制定标准扫除进军国际市场的阻碍，参与全球生产网络；对于缺乏关键核心技术的产业领域，一方面鼓励自主创新研发，另一方面鼓励企业“走出去”，通过并购等获得国外先进技术；对于钢铁、煤炭等过剩行业，要去产能同时不断提高科技含量。

推动制造业产业模式和企业形态根本性转变。工业是我国经济发展主要支柱，制造业是我国工业经济发展的主战场。我国经过40年的改革开放和持续发展，已经成为世界第一制造大国和世界第二大经济体。但从整体上来看，我国制造业大而不强，对劳动力红利过分依赖等问题。在面临全球性金融危机的大背景下，一些问题逐渐显露出来，尤其在产能过剩和生态等方面问题凸显。而当前，新一代信息技术所产生的庞大的科技动力和新的能量促进工业朝互联网化方面发展，构建起大的互联网空间，正在和工业空间、企业和工业体系，互联网催生的智能技术对工业进行全方位的改造、提升和变革，一系列工业生产的新模式、新业态和新的价值链体系正在全方位形成，把虚拟世界和物理世界紧密融合在一起，发挥协同作用。从供给侧看，当前大数据、云计算、物联网等网络信息技术与制造业交互融合，深刻改变着制造业的发展理念和方式，不断催生协同创新、智能生产、个性定制等新模式。从需求侧看，中高端消费能力不断提升，催生了大量新的产品质量和服务需求。习近平要求“推动制造业产业模式和企业形态根本性转变”。要促进我国产业迈向价值链的中高端，真正实现智能制造，除了把握智能制造的一般发展趋势和全球发展动向外，更需要围绕新的信息技术与工业技术、新的解决方案、新的应用模式必须利用最新的信息技术创新成果，与工业技术实现融合。通过发展智能制造，形成新的产业模式和业态，才能真正引领数字经济发展，推进新工业革命的快速演进，推动制造业转型升级、优化产能，对现有问题能够进行有力的应对。习近平指出：“世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。我们要把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。要加大投入，加强信息基础设施建设，推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，拓展经济发展新空间。”