为乡村振兴提供人才支撑

2018年中央财政安排补助资金20亿元，分层分类培育新型职业农民100万人以上

担当现代农业主力，一年培训百万新型农民

西瓜熟了，河南省夏邑县北岭镇朱厂村的瓜农又迎来一个丰收年。走进村里，一座座大棚鳞次栉比，远远望去，像一层层翻滚的白色海浪。在大棚里拨开绿油油的西瓜藤，就能看到圆滚滚的西瓜。

夏邑是西瓜之乡，今年全县西瓜种植面积14多万亩。村民武凯承包了30亩地，管理60个西瓜大棚，都是新品种。武凯说，作为种瓜“新把式”，刚开始种的时候，浇几茬水，施多少肥，容易得哪种病虫害，都不太懂，积蓄投进去了，担心赔，心里没有底。

改种新品种并非易事。夏邑县委书记梁万涛说，现在居民对“米袋子”“菜篮子”要求更高了，县里要紧紧跟上市场变化，鼓励农民发展优质农产品。除了大田作物外，夏邑重点发展西瓜、食用菌、反季蔬菜等产业。老传统遇到新产业，不少农民出现“不敢种”“不愿种”的心理。

梁万涛说，农民的顾虑源自缺乏技术和管理知识。县里发挥农广校的作用，组织60多名老师送技术下乡，有针对性地答疑解惑，让农民学中干、干中学。只要有意愿、有产业的农民都可登记报名。截至目前，已开展实用技术培训10万人次以上，培育新型职业农民1000人以上，涌现出了不少“种粮大户”“西瓜能手”。

经过培训，武凯的担忧消失了，他的手机会定期收到县农广校的培训短信通知。夏邑县为瓜农量身打造培训课程，农广校老师把生产中遇到的问题当授课内容，瓜农上课积极性很高。“幸好老师讲过蔓枯病的初期症状，我及时发现，避免了损失。”武凯说，他种的“早佳84—24”西瓜品质好，行情一直不错，一亩地能赚1万多元，实现增产又增收。

乡村振兴，离不开人才支撑。当前农业供给侧结构性改革深入推进，种植结构调整，种植技术更新换代，对农民的要求更高。农业农村部副部长张桃林介绍，由于城市对乡村的人才虹吸效应，乡村振兴“缺人”现象尚未根本扭转，务农农民整体素质偏低的基本现状还未根本改善，农民初中及以下文化程度的占91.8%。农村人才队伍的数量和质量还难以满足乡村振兴的要求。

张桃林说，培育新型职业农民，是破解乡村人才缺失难题的重要举措。通过学员遴选、资格认定、教育培训和政策扶持，逐渐打造一支爱农业、懂技术和会经营的人才队伍。截至目前，全国新型职业农民规模超过1500万人。

一批新型职业农民已经涌现在广袤田野中。2018年，中央财政继续安排补助资金20亿元，根据乡村振兴对不同层次人才的需求，分层分类培育新型职业农民100万人以上。

缺什么教什么，在产业链上培养实用人才

新型职业农民重在培育。作为主阵地，各级农广校针对当前农业农村发展新形势，为他们全方位培训，满足现代农业发展要求，解决“谁来种地”“如何种好地”的问题。

正是大热天，朱厂村的瓜农们准时到村委会二楼的教室里听课，老师讲得神采飞扬，农民听得津津有味。夏邑县农广校老师司冬梅说：“利用下午1点到4点半这段空闲时间，组织瓜农集中培训。”

司冬梅说，农民们都是带着问题来学。批发商对西瓜品质要求很高，传统种植方式难以适应，县农广校开设了质量安全课程，专门教授如何节肥节药，大家热情特别高。

新型职业农民从事的产业不同，需求各异，如何更有针对性地培训？“把课堂和产业紧密结合，农民种什么，老师教什么。县农广校进专业村、开专业班、培养专业农民，精准对接农民需求。”梁万涛说，夏邑县把农民教育培训和农业产业发展、脱贫攻坚相结合，随着农民素质提升，进一步促进县里农业产业壮大。全县3万多人从事食用菌产业，产值达12亿多元，发展反季节蔬菜、西瓜、大白菜等经济作物30多万亩。

中央农业广播电视学校党委书记杭大鹏说，农广校坚持送教下乡，把教学班开在田间地头，在农业产业链上开展人才培育，实现教育培训与农业生产周期同步，实践实训与农业生产环节融合。

培育新型职业农民，离不开一支高质量的师资队伍。河北省平泉市是典型的山区农业县，当地培育食用菌、设施农业和林果三大特色产业。平泉市农牧局局长秦凤彬说，发展新产业，需要推广新品种，采用新技术，农民会面临不少新问题，培训不应该还是“老一套”，应该与时俱进。

秦凤彬说，提高师资质量，一方面要增强内力，提升农广校师资队伍的整体素质；另一方面要广借外力，对接科研院校、龙头企业等。平泉市整合教育培训资源，形成以农广校为主体，以农、林、菌技术推广中心为骨干的师资队伍。

湖南省充分利用互联网，推广湘农科教云平台，将农业专家、基层农技人员汇集到线上，农民可随时随地在线咨询。省农委科教处处长蔡小汉介绍，系统可根据农民需求，精准挑选靠近当地、与产业相匹配的专家，及时指导，省时省力，深受农民欢迎。

目前全国新型职业农民培育师资库入库教师6.4万人，其中具有大专及以上学历占95%以上。农业农村部科技教育司副司长冯志勇说，农广校要多方争取支持和资源，加强基础设施建设，改善基层办学条件，加强师资队伍建设，形成农民教育培训大体系、大格局。

扶持政策倾斜，让农民成为令人羡慕的职业

新型职业农民是现代农业的主力军。据农业农村部统计，超过80%的新农人的创业项目集中在特色农产品加工、电子商务和乡村旅游等农村产业融合类项目。新型职业农民在新领域大显身手的同时，也遇到了新挑战。

陕西省凤翔县槐北村的张凌云是省里评定的高级职业农民，2011年她大学毕业后，返乡创业开办仔猪繁育场，遇到的第一个拦路虎就是技术。张凌云说，因为养殖技术不到位，创业之初大量仔猪死亡，第一年就损失了20多万元。

接着张凌云又遇到了经营管理上的难题——规模化养殖带来了畜禽粪便污染。她本意是带领乡亲们致富，却因环境问题引发大家不满，她心里很着急。“在一筹莫展之时，我参加了县里开办的新型职业农民培训班，把烦恼反映给了老师，经过培训，我了解到生态循环是现代养殖的必然趋势。”

经过这些年的发展，张凌云的养殖合作社升级为农业公司，她按照生态养殖的理念，建设了良种母猪繁育场、设施蔬菜基地、生物有机肥加工厂等，变粪为宝，让公司有了新的盈利点。“农广校不仅提供培训，更提供全程指导和服务，我可以实时通过微信群向老师请教问题，结识了一批专家和同行。”

培育新型职业农民不可能一蹴而就。中央农业广播电视学校常务副校长向朝阳说，应分层分类开展教育培训，不仅仅是办培训班、请专家办讲座，还应建立长期跟踪机制，并针对用地、资金、技术等难题，为他们提供更多帮衬，真正解决农民实际问题。

河南省为新型职业农民提供了全方位的服务“套餐”。河南省农业厅厅长宋虎振介绍，针对资金难，河南设立100亿元农民工返乡创业投资资金、60亿元创业担保贷款，支持保险机构为新型职业农民提供优质保险服务，降低农民经营风险。

不少地方探索增强农民的职业属性。上海市金山区对取得新型职业农民证书的生产经营型职业农民，实施社保缴费补贴激励，个人缴费部分的80%由财政补贴，每月人均补贴1000元左右。苏州市与农业院校联合办学，选择符合条件的农民，开展学历化、职业化的“订单式”培养。

张桃林说，引导土地流转、产业扶持、金融保险、人才激励、社会保障等扶持政策向新型职业农民倾斜，扶上马再送一程，让农民成为令人羡慕的职业，为乡村振兴提供强大的人才支撑。

记者：王 浩

来源：人民网－人民日报