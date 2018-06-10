青岛峰会上，习近平讲话中的这些数字，意义非凡！

在10日举行的

上海合作组织青岛峰会上

习近平主席在讲话中

提到了一系列的数字

这些看似简单的数字

其实有着相当丰富的内涵

5天后，17岁！

习近平主席说：

再过5天，上海合作组织将迎来17岁生日。

17年弹指一挥间

这确实是不平凡的发展历程

取得了重大成就

在中国传统中

这也将迎来成年礼的时刻

正值青春勃发

上合前途更广阔

20%、40% 4个和6个

习近平主席说：

今天，上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20%和40%。 上海合作组织拥有4个观察员国、6个对话伙伴……

17年发展

上合组织让人刮目相看

世界上幅员最广

人口最多的

综合性区域合作组织

促进了

世界和平

发展维护了

国际公平正义

超越了

文明冲突、冷战思维、零和博弈

等陈旧观念

掀开了

国际关系史崭新的一页

当然

人口体量和经济总量的不成比例

还预示着上合国家仍需不断努力

发展观 安全观 合作观 文明观 全球治理观

习近平主席在讲话中说：

——我们要倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，实现各国经济社会协同进步，解决发展不平衡带来的问题，缩小发展差距，促进共同繁荣。 ——我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。 ——我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。 ——我们要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。 ——我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。

这5个“观”

清醒的认知

智慧的主张

世界发展既充满希望

也面临挑战

我们的未来无比光明

但前方的道路不会平坦

进一步弘扬“上海精神”

我们就能

破解时代难题

化解风险挑战

5点建议

第一，凝聚团结互信的强大力量。



第二，筑牢和平安全的共同基础。

第三，打造共同发展繁荣的强劲引擎。

第四，拉紧人文交流合作的共同纽带。

第五，共同拓展国际合作的伙伴网络。

在讲话中，习近平主席还提到了一系列数据：

未来3年，中方愿利用中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地等平台，为各方培训2000名执法人员，强化执法能力建设。 中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。 未来3年，中方将为各成员国提供3000个人力资源开发培训名额，增强民众对上海合作组织大家庭的了解和认同。 ……

5点建议

切中肯綮

中方的一系列贡献

有目共睹

上合组织的长足进步

正是见证

“上海精神”是我们共同的财富

上合组织是我们共同的家园

习主席强调：

我们要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

上合，

前景可期！

青岛，

见证历史！

来源：新华网