【新时代•幸福美丽新边疆】最美的三沙与最美的三沙人

国际在线报道（记者 邓晨曦）：白天与大海作伴，夜晚与星月相依，三沙市就是最夺目的宝石，美得让人陶醉。三沙的美丽，离不开一代又一代美丽三沙人的努力。

符朝宁

“我就是要用光所有的力气，来守护三沙的碧海蓝天”——符朝宁

一粒粒汗珠从额头滚落到脖子，黝黑的脸上却从没有一丝懈怠，即便是强风来袭，他也雷打不动。符朝宁就是这样一名倔强的三沙劳动者，为了三沙最美的风景，挥洒着汗水。

符朝宁是三沙市永兴事务管理局环保中心的主管，负责环保中心全面工作。受到他爷爷的教育，让他从小就有了建设西沙的理想。

据符朝宁介绍，刚到永兴岛的时候，看到岛上的环境脏乱差，非常的伤心。从那一刻起，他就下定决心要让永兴岛美丽起来。自从2011年工作以来，他负责多项工作任务，大部分时间都是坚守在工作岗位上，连续多年没有回家过春节，每年的大年初一，他只能通过电话去问候、祝福家里的父母和孩子。

符朝宁的付出改变了永兴岛以及附近岛屿脏乱差的常态，现在，岛上干净整洁，绿树成荫。在符朝宁以及三沙永兴环保中心工作人员的努力下，西沙群岛已经拥有了垃圾收集转运站、西沙永兴岛污水处理厂、三沙市永兴岛供水及配套工程等设施。

林明程

“我宁愿一辈子都呆在三沙”——林明程

留恋这片海，热爱这里的一切，情愿为三沙的文化建设作贡献。林明程用自己的行动，让文化之花在三沙绚烂绽放。

林明程是三沙市图书馆以及三沙银龙电影院的工作人员，一个偶然的机会来到永兴岛，从此就和这座岛有了不解之缘。

谈到永兴岛为什么让他心甘情愿地留下来，林明程说：“当我第一次来到这里，我感觉这里的人与人之间像一个大家庭，包括军与民之间、民与民之间的感情，就是给了我一个家的感觉。有困难大家一起上，能有这么一个氛围，真的很不错”。

三沙市政府对于文化建设以及基础设施建设的投入，让林明程对于三沙未来的发展充满信心。每当看到居民观影后的笑容，都会让林明程更加热爱自己的工作，他也愿意毫无保留的付出，一辈子都留在岛上。

熊海龙

“我要把自己学到的知识，传授给三沙的孩子们”——熊海龙

熊海龙作为一名“90后”教师，他选择了跟同龄人不一样的路，来到三沙支教，让三沙的孩子们接受更好的教育。

对于孩子的教育，熊海龙颇有一些心得，寓教于乐是他研究出来针对孩子教育有效的方法，让孩子们在玩儿的过程中去接触更多知识，可以提高学习的效率，让他们更全面地成长。此外，熊海龙在日常生活中还对学生进行爱国、爱岛的教育，他教育学生在学有所成之后，要记得自己的家乡，更要建设自己的家乡，让永兴岛永远兴旺，让三沙更美好。

熊海龙对于永兴学校的孩子们还有一些期望，他希望学生能更多地跟外界接触，让知识储备水平与外界没有太多差距。要做到不仅仅成绩好，视野也同样要开阔。

对于自己选择的道路，熊海龙从未后悔也从未迷茫过，他的梦想就是来支教，把他学到的知识，传授给三沙的孩子。

赵恒

“三沙已经变成我第二个故乡，第二个家嘞”——赵恒

小时候学到的“最美的西沙群岛”让赵恒对于西沙群岛充满了好奇与向往。作为来到永兴岛的第一批大学生村官，他遇到过困难，也有着自己的“小确幸”。

永兴社区居委会副主任赵恒刚来到永兴岛的时候，工作环境很差，仅有的10平米的办公室还是搭建成的，这让刚刚来到永兴岛的赵恒人生有了不小的落差。但随着工作慢慢深入，他和岛上的渔民已经成为了一家人，每家每户都能进去唠唠嗑。从刚开始的不适应，到完全融入到海岛的生活中去，他直言，三沙已经变成了他第二个故乡，第二个家。赵恒现在的想法很明确，就是要为岛上多做一些事情，让岛上的渔民过得更好。

不到五年的时间，赵恒见证了永兴岛翻天覆地的变化：交通、物质保障、渔民的生活条件与收入等等，这些都是飞速发展。就连自己的办公环境，也从原来拥挤的10平米换成了二层小楼，这些都是质的飞跃。未来，赵恒还期待岛上的基础设施继续完善，渔民的收入能够稳步提高，把永兴岛变成一个特色美丽的渔民乡村。同时，他还呼吁更多的大学毕业生生投身到建设美丽乡村中去，因为这些地方真的很需要新鲜血液的加入，带动乡村的发展。

美丽的三沙是靠每一位三沙人的双手缔造出来的，美丽的三沙人，也正朝着他们的中国梦大步向前。

来源：中央广电总台国际在线