三沙：垃圾自产自“消” 为岛礁环保加注绿色动能

干净整洁的永兴社区小广场 人民网记者枉源 摄

洁净的永兴社区一角 人民网记者枉源 摄

永兴岛上宽敞整洁的北京路 人民网记者枉源 摄

人民网三沙6月10日电（枉源） “以前生活垃圾、餐厨垃圾等问题难以解决，主要靠露天焚烧、堆放填埋等方式处理，对堆放场地和附近海域造成不良影响。自实行垃圾源头分类、无害化循环处理之后，这一难题终得以解决······”6月10日，人民网记者一行来到位于海南省三沙市永兴岛的三沙永兴环保中心，实地了解了该中心为助力岛礁环保所做的重要贡献。

垃圾分类回收 便于高效集中处理 人民网记者枉源 摄

永兴环保中心里分类处理的压缩垃圾 人民网记者枉源 摄

三沙永兴环保中心由西沙群岛垃圾收集转运站、西沙永兴岛污水处理厂和三沙市永兴岛供水（海水淡化）及配套管网工程组成。其中，垃圾收集转运站占地面积2018㎡。

绿树成荫 花团锦簇的永兴岛一角 人民网记者枉源 摄

永兴岛上的海南路 人民网记者枉源 摄

该中心的相关负责人符朝宁告诉记者，他从大学毕业起就在永兴岛从事垃圾收集处理工作。起初，从只有1辆拖拉机的垃圾回收站，到现在拥有大大小小27辆多功能垃圾处理、转运车以及多功能先进设备的“环保中心”，符朝宁也见证了永兴岛从“垃圾遍地难处理”到如今“干净整洁易操作”的华丽蜕变。

“永兴岛上的垃圾，以前传统的处理方式对堆放场地和附近海域都会造成不良的影响，如果不从源头对这些垃圾进行分类的话，后续的处理难度可想而知。”符朝宁说。

绿意盎然的永兴岛一角 人民网记者枉源 摄

2016年，三沙市对渔民村等区域试点开展垃圾分类投放与收集，对渔民广泛进行垃圾分类宣传，并为渔民免费提供垃圾分类袋，永兴岛垃圾共分为7大类，永兴岛居民按照可回收垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾、有害垃圾分别投放到垃圾分类收集桶，由环保中心定期收集转运处理，枯枝叶、建筑垃圾进行定点投放，大件垃圾由环保中心上门收取。加上“环保中心”的新型设备不断完善，垃圾的源头分类得到有效解决，这也为后续的垃圾处理环节提供了便利。

永兴环保中心的垃圾分类分拣传送装置 人民网记者枉源 摄

三沙永兴环保中心内的垃圾收集处理厂房

“两年前，我们新购置的垃圾热能处理设备开始正式运行，这套设备被称为“第三代”废物处理技术的典型设备，对生活垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾等可燃垃圾进行热能燃烧处理。同时，还具有垃圾减量显著、节能、无噪、防腐防锈、占地面积小、操作简便、适用性强等优点，这也一举解决了岛上长期遗留的垃圾处理难的问题。”符朝宁告诉记者。

三沙市永兴学校一角 人民网记者枉源 摄

此外，永兴环保中心还建立了垃圾、污水、海水淡化的检测监控系统，安装了污水在线监测设备，在中水内共安装了50多个监控装置，对出水水质、各设备单元运行状况做到实时监测与监控，向自动化、智能化管理迈出了一大步。

道路整洁、绿草如茵、繁花相簇、鸟语相依······这正是如今的永兴岛，一座年轻且充满无限活力的“翠色之岛”。2012年至今，三沙市政府经过6年的不懈努力，为岛礁的生态环保加注了绿色的动能，也为岛礁生态可循环性发展作出了积极的贡献。