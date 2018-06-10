上海合作组织青岛峰会举行

习近平主持会议并发表重要讲话

强调要进一步弘扬“上海精神” 构建上海合作组织命运共同体

新华社青岛6月10日电（记者余孝忠、朱超）上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议10日在青岛国际会议中心举行。中国国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。上海合作组织成员国领导人、常设机构负责人、观察员国领导人及联合国等国际组织负责人出席会议。与会各方共同回顾上海合作组织发展历程，就本组织发展现状、任务、前景深入交换意见，就重大国际和地区问题协调立场，达成了广泛共识。

6月的青岛，风景如画。国际会议中心外，碧海蓝天，与会各国国旗、上海合作组织会旗和与会国际组织旗帜迎风飘扬。上午11时许，会议正式开始。

习近平在开幕辞中首先感谢各方一年来对中方担任上海合作组织主席国工作的大力支持和密切配合，指出这次峰会是上海合作组织实现扩员以来举办的首次峰会，具有承前启后的重要意义。欢迎印度总理莫迪、巴基斯坦总统侯赛因首次以成员国领导人身份出席峰会。

习近平随后发表题为《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》的重要讲话。习近平指出，上海合作组织成立17年来，走过了不平凡的发展历程，取得了重大成就。我们以《上海合作组织宪章》、《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》为遵循，构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系。这是国际关系理论和实践的重大创新，开创了区域合作新模式，为地区和平与发展作出了新贡献。今天，上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，国际影响力不断提升，已经成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量。

习近平指出，上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。当今世界，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流，安全稳定是人心所向，合作共赢是大势所趋，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。我们要进一步弘扬“上海精神”，提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，坚持共商共建共享的全球治理观，破解时代难题，化解风险挑战。

习近平强调，“上海精神”是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园。我们要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

第一，凝聚团结互信的强大力量。我们要尊重各自选择的发展道路，兼顾彼此核心利益和重大关切，不断增强组织的凝聚力和向心力。

第二，筑牢和平安全的共同基础。我们要强化防务安全、执法安全、信息安全合作，促进阿富汗和平重建进程。未来3年，中方愿为各方培训2000名执法人员，强化执法能力建设。

第三，打造共同发展繁荣的强劲引擎。我们要促进发展战略对接，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程。中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

第四，拉紧人文交流合作的共同纽带。我们要扎实推进教育、科技、文化、旅游、卫生、减灾、媒体、环保、青少年等领域交流合作。未来3年，中方将为各成员国提供3000个人力资源开发培训名额，愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务。

第五，共同拓展国际合作的伙伴网络。我们要强化同观察员国、对话伙伴等地区国家交流合作，密切同联合国等国际和地区组织的伙伴关系，同国际金融机构开展对话，为推动化解热点问题、完善全球治理作出贡献。

习近平最后强调，中方愿同各成员国一道，本着积极务实、友好合作的精神，全面落实本次会议的共识，支持下一任主席国吉尔吉斯斯坦的工作，携手创造上海合作组织更加光明的美好未来。

印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、巴基斯坦总统侯赛因、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，上海合作组织秘书长阿利莫夫、上海合作组织地区反恐怖机构执委会主任瑟索耶夫，阿富汗总统加尼、白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统鲁哈尼、蒙古国总统巴特图勒嘎，联合国常务副秘书长阿明娜先后发言。他们高度评价中方为推动上海合作组织发展所作贡献和在担任主席国期间所作工作，积极评价上海合作组织接收印度、巴基斯坦加入的重要意义。各方一致表示，将继续遵循“上海精神”，不断巩固政治、安全、经济、人文等领域务实合作，完善全球经济治理体系，巩固和发展多边贸易体制，在国际法准则框架内解决地区热点问题，推动构建人类命运共同体。“一带一路”倡议再次受到了广泛欢迎和支持。

会议发表了《上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报》、《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》、《上海合作组织成员国元首致青年共同寄语》、《上海合作组织成员国元首关于在上海合作组织地区共同应对流行病威胁的声明》。

会前，习近平同与会各方在迎宾厅集体合影。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会议。

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习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话（全文）