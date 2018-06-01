习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话（全文）

新华社青岛6月10日电

同上海合作组织成员国领导人共同会见记者时的讲话

（2018年6月10日，青岛）

中华人民共和国主席 习近平

各位同事，

各位记者朋友，

女士们，先生们：

大家下午好！很高兴同大家见面。

上海合作组织成员国、观察员国领导人以及有关国际和地区组织负责人齐聚美丽的黄海之滨，共同描绘上海合作组织进入历史新阶段的发展蓝图，并就重大国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

这次峰会期间，我们充分肯定印度、巴基斯坦加入以来本组织取得的新发展，共同发表了《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》、《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》等文件，批准了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要。我们商定，恪守《上海合作组织宪章》宗旨和原则，弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，坚持睦邻友好，深化务实合作，共谋地区和平、稳定、发展大计。

我们一致认为，当今世界正处在大发展大变革大调整时期，世界多极化、经济全球化深入发展，国与国相互依存更加紧密。世界经济复苏艰难曲折，国际和地区热点问题频发，各国面临许多共同威胁和挑战，没有哪个国家能够独自应对或独善其身。各国只有加强团结协作，深化和平合作、平等相待、开放包容、共赢共享的伙伴关系，才能实现持久稳定和发展。

我们一致主张，安全是上海合作组织可持续发展的基石。各方将秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，落实打击“三股势力”上海公约、反恐怖主义公约、反极端主义公约等合作文件，深化反恐情报交流和联合行动，加强相关法律基础和能力建设，有效打击“三股势力”、毒品贩运、跨国有组织犯罪、网络犯罪，发挥“上海合作组织－阿富汗联络组”作用，共同维护地区安全稳定。

我们一致指出，经济全球化和区域一体化是大势所趋。各方将维护世界贸易组织规则的权威性和有效性，巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，反对任何形式的贸易保护主义。各方将继续秉持互利共赢原则，完善区域经济合作安排，加强“一带一路”建设合作和发展战略对接，深化经贸、投资、金融、互联互通、农业等领域合作，推进贸易和投资便利化，打造区域融合发展新格局，为地区各国人民谋福祉，为世界经济发展增动力。

我们一致强调，各国悠久历史和灿烂文化是人类的共同财富。各方愿在相互尊重文化多样性和社会价值观的基础上，继续在文化、教育、科技、环保、卫生、旅游、青年、媒体、体育等领域开展富有成效的多边和双边合作，促进文化互鉴、民心相通。

我们一致认为，上海合作组织扩大国际交往和合作十分重要。各方愿在平等互利基础上，深化同观察员国、对话伙伴等地区国家的合作，扩大同联合国及其他国际和地区组织的对话和交流，共同致力于促进世界持久和平和共同繁荣。

我们一致商定，本次峰会后，吉尔吉斯共和国将担任上海合作组织轮值主席国。各方将积极支持和配合吉方履行主席国职责，办好明年峰会。

女士们、先生们、朋友们！

借此机会，我要感谢各国领导人和国际组织负责人出席这次峰会，感谢各方各界对中方担任上海合作组织主席国和筹办峰会期间给予的大力支持和协助，感谢媒体朋友们对上海合作组织发展和青岛峰会的关注。

我坚信，在大家共同努力下，上海合作组织的明天一定会更加美好！

谢谢大家。

来源： 新华网