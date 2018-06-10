【理上网来】青岛峰会将成为上合组织发展新的里程碑

作者：上海社会科学院俄罗斯中亚研究中心副主任 张健荣

6月9日至10日，一年一次的上海合作组织峰会在渤海之滨——青岛隆重举行。作为东道主，中国被寄托了新的历史重任——为扩员后的上合组织峰会谋划新的蓝图，谱写新的篇章。此时，“上合大家庭”各成员充满信心，满怀期待，期望青岛峰会成为上合组织发展新的里程碑。美丽的青岛敞开了热情胸怀，迎接上合组织成员国的朋友们到来；它承载着上合组织的美好愿望，开启了新的坐标，为上合组织的巨轮扬帆起航，驶向新的征程。

不忘初心，砥砺前行，维护公平正义

当今世界形势错综复杂，大国博弈不断加剧，传统与非传统威胁交替上升，政治紧张局势、地区性危机和冲突时有出现，以单边制裁对主权国家施压成为强权政治手段。国际秩序处于调整与变动中，不稳定性不确定性风险、贸易保护主义、贸易争端对国际体系正构成新的冲击，全球化进程面临新的挑战。

作为新型的地区国际组织，上海合作组织在国际体系中扮演了独特角色，成为维护地区安全的稳定器。它倡导的新型国际关系是当今国际关系中合作模式的典范，这一合作模式顺应了地区发展时代要求，符合发展中国家的利益诉求。从创建之初，上合组织在宪章中便明确了自己的宗旨，提出了“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”基本原则。17年来，上合组织立足于这一“上海精神”，信守睦邻友好原则，积极倡导新的安全观，反对三股势力，构建地区新型国家关系，成为了保障地区安全稳定、促进地区合作发展的基石。面对新的国际复杂形势，上合组织实现了新的扩员，扩大了地区影响力，提升了自己国际地位。本次峰会将发布《青岛宣言》，这也是向全世界宣告，上海合作组织将一如既往拥护和捍卫国际法准则，坚持和平共处，反对零和博弈，抵制单边主义，坚持多边主义和外交解决冲突，主张通过完善全球治理共同应对各类威胁和挑战，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共建人类命运共同体。

增强信心，扩大合作，繁荣地区发展

青岛峰会标志着扩员后的上海合作组织进入了发展新阶段，上合组织的地缘战略及其利益延伸到了南亚地区，印度和巴基斯坦的加入扩大了上合组织的地区影响力，为上合组织框架内安全、经济和人文领域提供了新的合作机会和发展空间，增添了新的合作潜力。在安全领域，从成立之初，上海合作组织便以维护地区安全为己任，在维护地区安全上扮演着重要作用。17年来，上合组织在政治安全领域取得最为突出的成就。其间，上合组织形成了一整套安全合作纲要和文件，制定一系列打击“三股势力”的举措，对遏止国际恐怖主义和极端主义势力发挥了积极作用。面对阿富汗地区严重的安全形势，印度和巴基斯坦将参与上合组织与阿富汗联络小组工作，将有助于促进阿富汗问题的解决进程，提升国际社会对阿富汗周边地区安全稳定的信心与期盼。

上海合作组织在区域经济中发挥着重要作用。上合组织搭建巨大合作平台，为扩大中国与上合组织各成员国之间的经济贸易往来提供了便利。如今上合组织地域范围从北冰洋延伸到印度洋，经济实力占世界GDP的25%，成为世界上人口最多、面积最大的地区合作组织，拥有巨大的发展空间。

促进区域经济一体化发展是全球化进程的组成，中国提出的共建“丝绸之路经济带”为繁荣欧亚地区经济发展释放了空前的合作潜力，为加强中国与沿线国家经济合作开创了发展前景。

5年以来，“丝绸之路经济带”合作项目在上合组织许多国家纷纷落地开花。在基础设施领域，具有标志性的跨区域国际公路建设——连接西欧和中国西部的公路（双西公路）中国段正式通车，预计2020年前这条公路将建成通车，对跨区域经济和贸易将产生积极影响。中巴经济走廊建设和中吉乌铁路项目进展将扩大中国新疆西部地区与南亚的商业与贸易往来，开通与印度洋沿岸连接的海陆通道，对地区发展将产生积极意义。中白工业园的成功建设和初具规模，为丝绸之路沿线地区合作建设工业园区提供了样板，成为了中国“一带一路”建设海外投资合作标杆。在能源领域，中俄天然气西线和中亚天然气管道D线建设进程快马加鞭，饯行“丝绸之路经济带”建设实践。中俄能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目在俄罗斯境内的北极圈正式投产，为中国参与北极经济开发提供了新的机遇。在人文领域，17年来，上合组织框架内的人文合作不断扩大，合作力度不断深化。近5年来，传承“丝路文明”，发扬丝路精神，促进文明互鉴，形成了涵盖教育、艺术、学术、媒体、旅游等人文领域的各种交流机制和合作形式，人文交流水平达到了空前规模。而今在孔子家乡，上合组织青岛峰会将成为弘扬中国传统文化、加强人文交流合作、促进民心相通的国际大舞台。

来源：光明网-理论频道