杨石魂：先驱肝胆 义薄云天（为了民族复兴·英雄烈士谱）

新华社广州6月9日电 （记者邓瑞璇）1927年南昌起义后，周恩来等起义领导人率起义军南下广东，在潮汕建立红色政权，后因强敌围攻而失败。有一个人此时挺身而出担负起护送周恩来、叶挺、聂荣臻3位领导人撤离战区转移到香港的重任，为中国革命做出了重大贡献。他就是忠诚的共产主义战士杨石魂。

杨石魂，原名秉强，字昌义，1902年9月出生于广东普宁南溪镇钟堂村一个中医师家庭。

在榕江中学读书时，少年杨石魂经常阅读《新青年》《每周评论》等革命刊物，与进步同学一起研讨时事。1919年五四运动的消息传到广东后，杨石魂在榕江中学组织了学生会，带领爱国学生上街游行，声援北京学生。在杨石魂等学生领袖的倡议下，汕头成立了岭东学生联合总会，杨石魂被推选为岭东学联主席。五四时期杨石魂领导岭东学联开展的爱国斗争，在潮汕地区的革命史上写下了光辉的一页。

1920年，杨石魂考入广州铁路专门学校。在校期间，他感时忧国，决心投身革命。1923年11月，杨石魂开始接触马克思主义并在广州参加社会主义青年团，任青年团广东区执委会执行委员，负责宣传工作。1924年加入中国共产党。在广州期间，杨石魂结识了阮啸仙、彭湃等人，革命思想日趋成熟。

1925年2月，广东革命政府举行第一次东征，讨伐盘踞在惠潮梅一带的军阀陈炯明。杨石魂受党组织委派，回潮汕开展青年和工农运动，建立党团组织，任青年团汕头特支书记、汕头市总工会筹委会主席，领导青年学生和工人群众开展革命斗争。上海五卅惨案发生后，杨石魂任汕头国民外交后援会会长，领导汕头工人援助上海人民反帝爱国斗争。

1927年4月，潮汕的国民党反动派发动了反革命政变，疯狂逮捕并杀害了大批共产党员和国民党左派人士。杨石魂被悬赏通缉，后在革命同志的掩护下转移到市郊农村。根据党组织的决定，杨石魂将汇集在一起的农民自卫军和工人武装组成工农自卫军，将队伍带到普宁，参加了普宁“四二三”围攻县城的武装暴动，并协助成立了普宁县临时人民政府。后率工农武装与海陆丰农军汇合，组建东江工农自卫军，彭湃为总指挥，杨石魂先后任副总指挥、党代表。

1927年9月，南昌起义部队先后撤退到潮州、汕头，杨石魂率汕头农军策应起义部队，释放被关押的革命同志，并亲自护送起义领导人周恩来、叶挺、聂荣臻等安全转移到香港。

1928年底，杨石魂被党中央调往上海工作。中共中央负责人向他布置了到武汉重建湖北省委的任务。杨石魂服从组织调遣，不避艰险，于1929年2月中旬到达武汉，出任中共湖北省委常委兼秘书长，积极开展地下斗争。因斗争环境十分险恶，杨石魂到武汉才两个多月，于5月初在省委办公处不幸被捕。在狱中，他坚贞不屈，后壮烈牺牲，时年27岁。

“先驱肝胆，义薄云天。”这是原广东人民抗日游击队韩江纵队二支司令员兼政委林川为杨石魂烈士的题词。

在钟堂村的小溪旁，有一座白墙黑瓦的建筑引人注目。这栋建于清朝光绪年间的院落，是杨石魂出生和成长的地方。2006年，普宁市对杨石魂故居进行了修缮，现为广东省文物保护单位，是揭阳市、普宁市爱国主义教育基地。如今，杨石魂故居已经成为揭阳市和外地党员、群众接受红色革命教育、缅怀革命先烈的重要场所。