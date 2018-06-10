习近平会见白俄罗斯总统卢卡申科

新华社青岛6月10日电（记者谭晶晶、潘林清）国家主席习近平10日在青岛会见白俄罗斯总统卢卡申科。

习近平指出，在双方共同努力下，中白全面战略伙伴关系迈入相互信任、合作共赢的新阶段。我和总统先生达成的合作共识得到有效落实，双方各领域、各层级交流合作达到历史最高水平，两国人民共享合作成果带来的获得感不断增强。

习近平强调，中国视白俄罗斯为共建“一带一路”的重要合作伙伴，赞赏白方积极参与。几年来，中白共建“一带一路”合作全面发力、多点突破、纵深推进、成果显著。双方要再接再厉，争取更多合作成果惠及于民，实现共赢发展。双方要加强战略对接和政策沟通，深化经贸、投资合作，推进中白工业园建设，确保有关合作项目取得应有经济和社会效益，促进人员交往，增进两国人民相互了解和友谊。中方支持白方参与上海合作组织合作，同各方一道，为本地区国家和人民创造更多福祉。

卢卡申科祝贺习近平主席成功主持了上海合作组织青岛峰会，强调青岛峰会的精彩和中方在办会过程中体现的平等和民主精神令人赞赏。白中是全天候伙伴和朋友，在彼此关心的重大问题上始终相互支持。白俄罗斯坚定支持并积极参与“一带一路”倡议，愿不断深化同中方在经贸、人文等领域交流合作。

会见后，两国元首共同见证了有关双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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