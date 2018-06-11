盛夏如约而至，也带来了旅途的花样世界。燥热、艳阳，夏日正如花般绽放，这一刻尽情享受吧！-盛夏如花到来

文/图 哑哑

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韩国旅游发展局上海支社 郑容文

“参与韩国的MICE活动，不仅能够体验到韩国旅游发展局所提供的完善的软硬件配套措施，更能从韩国MICE的专业度以及活泼度上，达到企业建立团队精神，提升向心力的目标。”

近年来，企业机构对商业会议奖励旅游的需求呈逐年递增的趋势，拥有着丰富奖励旅游资源的韩国也吸引着众多的海外企业。为了将韩国最新的奖励旅游资讯以及丰富的场所设施介绍给华东地区的企业以及旅游业者，2018韩国MICE说明会特别设置了精彩的环节。

在上半场的B2B商谈中展示了来自韩国各个地方旅游局、航空公司、免税店、酒店等企业面对中国市场开放的丰富资源。为了能够和中方机构进行充分高效的交流，此次参会的韩方机构代表几乎都说着流利的中文，历时两小时的商谈会现场气氛热烈。

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乌镇

"自872年建镇以来，乌镇镇名未变，水系未变，生活方式未变。如今随着民宿的风起云涌，花间堂将淳朴秀美的水乡风景与花间堂一直以来所坚持的美学恰如其分地融合，仿佛穿越千年回到唐朝。"

近日，乌镇悦景莊花间堂选址这小桥流水人家之地，在设计中融入了唐风，整体呈现出唯美、纯净、质朴、雅致的氛围。其最大的特色就是围合的院落空间，围绕着大大小小的公共庭院和私房露台。这一切，只为了让那座掩映在花丛中的房子能让每一个到访的都能体验到乌镇的水乡慢生活，还能感受到独具特色的花间美学。

2009年诞生于丽江的花间堂，始终坚持以独具特色的花间美学，融入每一地的人文和历史传承。目前，旗下开业的项目已有21个，除乌镇、宁波东钱湖之外，无锡阳山桃花岛、湖州长兴等地近期也将陆续入驻。

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亚洲航空中国区总裁 陈凯霖

“随着新航线开通，上海人前往菲律宾将有更多出行选择。7000多个海岛，6个世遗所在，美丽的海岛、潜水和度假资源，岛与岛之间便利的交通，加上消费低，服务好，菲律宾不仅仅有长滩岛，此次开通直航的宿务也将成为下一个受喜爱的度假胜地。”

近日，连续9年荣获“世界最佳低成本航空公司”荣誉的亚洲航空宣布，上海-宿务的定点直飞航线将在下月7日首航，每天一班，并推出了218元的单程促销基础票价。采用全新空客A320型客机的航线共有180个座位，这是亚航进驻上海市场后继吉隆坡、曼谷和马尼拉之后的第4条航线。至此，亚航在中国的航线已达到60条，覆盖20个通航城市。

一直以来，亚航自上海出发至马来西亚、泰国、菲律宾的航线都深受乘客喜爱，此次开通宿务航线一来可以弥补长滩岛关闭后海岛元素的缺失，其次，宿务还有着便捷的枢纽作用，轻松玩转菲律宾。如从这里可以到名声在外的妈妈拍丝瓜岛、墨宝等地方，与鲸鲨等海洋生物近距离接触；或是搭乘快船转去薄荷岛登巧克力山，潜巴里卡萨探寻神秘海底断层，运气好的话还能一路有海豚护送呢！