文/图 楚格 东方IC



转眼间，上海国际电影节本周六就将拉开大幕了，今年约有500部中外影片将在各大影院展映。在大银幕上看主角们演 绎的故事，也隔空领略光影画面中作为背景的世界美景，而这些美景总是让人想要亲自去感受它们在银幕之外的迷人风情

向大师致敬·《芙蓉镇》

取景地：湘西芙蓉镇

关键词：瀑布

在今年的电影节上，“向大师致敬”单元将展映谢晋导演的七部代表作品，由姜文、刘晓庆主演的《芙蓉镇》堪称经典。影片讲述了在上世纪60年代初，在湘西芙蓉镇发生的故事。

在电影蜚声国际之后，取景地芙蓉镇也走进了大家的视野。其实在这部电影之前，这座位于湘西土家族苗族自治州永顺县的古镇名叫王村，后来随着电影改名芙蓉镇，影片中刘晓庆卖的米豆腐也成为古镇的特色美食。芙蓉镇比起湖南有名的古镇凤凰古城历史更加悠久，芙蓉镇两千多年的历史中保留着自己原本的风貌，还有着“小南京”的美誉。宏伟的瀑布在古镇中穿梭而过，三面环水的芙蓉镇，瀑布春夏水涨，急流直下，而到了每年的丰水期，溪水长流，飞瀑直泻，震耳欲聋，气势蓬勃，成为名副其实的“挂在瀑布上的千年古镇”。

工兵：瀑布旁的土王行宫是芙蓉镇的另一大亮点，这里是当年富甲一方的土王所选择建造避暑山庄的地方，如今已成为著名的吊脚楼群。

日本片单·《跨越8年的新娘》

取景地：日本冈山

关键词：水果、高原

《跨越8年的新娘》来自电影节的日本片单单元，影片中平凡又感人的爱情故事取材日本冈山县一对恋人的真实经历，跨越8年的婚礼让人看到因为爱情而等来的奇迹。冈山县位于日本本州西南角，面对着濑户内海，超长的日照时间让这里有着“晴天王国”的美誉。这里的白桃堪称“日本第一美味”，每年夏季是白桃的丰收季，当地的桃茂实苑和西山农场都会举办桃子采摘活动，游客们可以走进桃园采摘、品尝美味的白桃。

如果想要感受冈山的自然风光，蒜山高原不能错过。这里是西日本屈指可数的度假胜地，作为日本最大级别的泽西牛饲养地，泽西牛奶制作的软冰淇淋和芝士让人着迷。夏季这里是郊游野营的绝佳去处，吃着搭配味噌酱的蒜山炒面、成吉思汗烤肉，不胜枚举的当地美食，绝对让你流连忘返。

工兵：冈山的露天浴池“砂汤”温泉地全国闻名。砂汤以水库为背景是一座以岩石包围的露天浴池，温泉从旭川河床喷涌而出，24小时免费开放。

杜比视界·《碟中谍5：神秘国度》

取景地：摩洛哥

关键词：壮美神秘

《碟中谍5：神秘国度》是此次电影节以杜比视界格式展映的六部影片之一，大家可以无比真实地感受电影中的场景，当阿汤哥“扒飞机”时，你会听到声音从头顶上传来，而电影中各个取景地的风光也将更清晰地展现在大家眼前。

从英国伦敦到奥地利维也纳，然后前往北非花园摩洛哥，阿汤哥的足迹跨越大洲。在摩洛哥，来到卡萨布兰卡，麦地那老城狭窄密集的小巷子出现在画面里，柏柏尔女人和穿长袍的男人走来走去，让人感觉神灯和魔毯就该在这样的地方藏着。当阿汤哥飞车经过哈桑二世清真寺时，这个三分之一都建在海上的清真寺展现在大家眼前，寺院外观宏大，而里面则是无法形客的壮美，五颜六色的大理石和马赛克，四面墙壁上镶着几何图形。大厅内铺着红地毯，拐角处巧妙地摆放着精品饰物，20米高的巨型水晶吊灯让整个寺院富堂皇。

工兵：摩洛哥早已对中国公民免签，来一场说走就走的旅行，探访电影的取景地吧。