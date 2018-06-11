文/图 晨报记者 陶令 小0

久违了，空气中的潮热感。貌似上海独有的第五季——梅雨季即将来袭，满目的绿意和充沛的艳阳，即便只是隔空观物或是纸上谈兵，也能为置身梅雨季的人带去丝丝凉意，治愈效果也是百分百呢！

和风中拥抱绿意

坐标：东京

都说绿色是最佳的消暑败火色，如果梅雨季里能坐拥无敌绿色，这舒心的绿意一定能顷刻间令人清凉一夏，从内而外，心情也随之生如夏花。

钢筋水泥的东京也有着如皇居般绿意盎然之处，这里青松翠柏耸立，如茵绿坪遍布，梅雨季选在东京城中的这片绿地，眼睛看到、触手可及，被这连绵的绿色包围着，尽享清新时光。

晨起黄昏问候绿意

皇居周边的酒店选择很多，许是因为与银座购物区咫尺之遥，酒店控们多会择东京半岛酒店驻足停留。座落在丸之內金融区，与皇宮只一街之隔，酒店一出门就是皇居的地盘，漫步就能置身绿肺中，所以最合适晨起用一段绿色世界中的慢跑来唤醒一天的能量，更何况黄梅天里出身汗才是真心的舒畅呢！即便不擅长晨跑的人，也能坐拥这生机勃勃的绿色，临窗即是满眼的绿色，是不是瞬间就清凉一夏了呢？！

见证了太多日剧中的东京，此番前往怎能错失其华灯初上的美妙一刻？趁着黄昏时分天色透亮，来到半岛顶层24楼的Peter餐厅，尽管餐厅内如梦如幻的水晶灯已然令人陶醉，但俯瞰窗外掩映在层层叠叠绿意中的皇居收获此行最美的斜阳西下。这抹绿色仿佛穿越入室，将沁人心脾的清新也深植其中，颇有着景不醉人人自醉的完美。

潮流如东京，这间Peter牛排屋不但占据着绝佳观赏东京都美景之处的TOP位，要知道市中心能有24层楼高的地理位置颇为难得，更何况还有主厨招牌的岐阜飞騨牛肉，入口即化的口感丝毫不输于名声在外的神户牛肉了。

工兵：东京的绿植还是很充沛的，尽管钢筋水泥包围，但公共绿地分布均匀，即便是在表参道等购物街，也总有一片绿地供人休憩，洗肺。

闹中取静空气安静

梅雨季就怕空气不够安静，还有什么比清爽干净的呼吸来得更重要呢？步入半岛的门口，当那一袭白色礼服的门童印入眼帘时，这身净白瞬间就将空气中的潮湿、燥热都隔绝在身后，半岛的这扇旋转门仿佛有着神奇的魔力，片刻将银座的喧哗嘈杂过滤干净，随之而来的是昭和时代的经典和风。无论是酒店的建筑架构还是内在的设计混搭，真正体现了半岛独有的闹中取静特色。

任由室外细雨霏霏或气温节节攀升，身处半岛的大堂不由得令人心静如水。在这里你能体会到日本经典的“季节名物”，春天的樱花、秋日的枫叶，都被用来移步换景，瞬间将室外的一景一物挪至室内，与大自然共享同一时节。虽然地处闹市人潮熙熙攘攘，但整座大堂都是静谧的，以著名设计师关永权为其打造的灯光盛宴为例，大堂采用的凹形水晶吊灯，形似一团烟火或一簇萤火虫，把控着灯光的亮度，也在细微处展现了闹中取静的惬意。如果说这一刻还缺什么背景音乐的话，那空灵的演奏乐器尺八一定是不二之选。作为中国传统的木管乐器，自中国唐朝时传入日本，用在此时更能显示其苍凉辽阔的银色，同时也表达了空灵、恬静的意境，可谓是绝配。

半岛的公共空间主打低调而内敛的和风，兜兜转转仿佛走进了一间博物馆，近千件艺术品陈列着，从电梯间、大堂吧到SPA的前台，千姿百态的艺术品与这空间几近融为一体，好一次意外的艺术馆参观体验，当然，日本人最擅长的枯山水尤其不能错过！就在那处曲线优美的楼梯下，蓦然回首一方枯山水，任由黄梅天肆虐，这一刻充盈着安静的空气，由不得送来如许清凉。

工兵：酒店里最安静的所在要数半岛水疗中心，五六两层楼的气氛恬静，恰如城市绿洲，营造出宁静舒坦的氛围，用一盏昏黄的纸灯点亮，此刻眺望户外，此起彼伏绿意扑面而来，不妨走到阳台上上，坐拥皇宫御花园和日比谷公园的苍翠之色。

搭热气球游葡萄酒庄

坐标：澳大利亚猎人谷

随着梅雨季的逼近，此时只想逃离这片闷热的土地，去凉爽的地方透透气。此时的南半球已至秋末，气候舒爽宜人，秋收的喜悦弥漫在空气中，不妨换种角度，欣赏这里的美。

之前只知道猎人谷的美酒佳酿嗲，这次自悉尼驱车前往才晓得当地除了各种好吃好喝以外，还有热气球可以乘。

云雾缭绕静候日出

早上四点半，起床出发去Ballon Aloft集合点。睡眼惺忪自是不用说，感觉好像压根没睡啊，彼时北京时间才凌晨两三点。车窗外也是黑灯瞎火，抵达集合点，各国游客已在喝咖啡、啃饼干，忙着补充体力，再分组上车，组队观天色去。开了一路车，只见云雾缭绕，找不到合适的降落点。

走走停停，兜兜转转间，欣赏了被云层模糊的日出后，遂守得云开，准备起飞。

工兵：搭乘热气球绝对是个耗体力的活，从一摊摊热气球干瘪列队到铺开，需要猛烈打气才能见证其慢慢“丰满”起来。稍后平衡人数，依次入篮，最终才能享受，忽地，火焰窜动，热气氤氲，气球缓缓上升的惊喜。

空中俯瞰袋鼠对战

随着气球愈升愈高，大片大片的绿色、浅黄与蓝天相映衬；丝丝缕缕的云悄悄飘至脚下，笼在旖旎的猎人谷上，仙气十足。手机、相机双管齐下，时而拍个全景，时而抓拍几张脚下，彩虹、云彩、热气球，在盎然田野映衬下煞是美丽。

倏地一声“快看，袋鼠！”，果不其然，顺着小伙伴手指的方向，眼皮底下，好几只袋鼠在蹦跶。之中有两只，突然站直身，摆开架势，开起拳击。原来是为了求偶，情敌相见分外眼红，然它们的意中人并不观战，反倒是潇洒扭头去别处。两位情敌仍在酣战，直拳、勾拳，一番厮杀，愈发遥远，变成草原上的棕色小点点。

工兵：热气球落地后，大伙们要帮忙收拾，恢复原状，颇费体力。

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