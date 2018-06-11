四大洲集结H组“南美代表”优势明显

晨报记者 金昊

如果从“洲际对抗”的角度来做前景预测的话，H组无疑是本届世界杯最让人期待的那一个。云集了南美劲旅哥伦比亚、欧洲劲旅波兰、亚洲冠军日本以及非洲“雄狮”塞内加尔的H组是本届世界杯上唯一一个四支球队分别来自不同大洲的小组，而这四支球队也是各有特色。

哥伦比亚：无硬仗，稳出线

在公布了正式代表哥伦比亚出战世界杯的23人大名单后，上海绿地申花队长莫雷诺最终还是没能实现自己的世界杯梦想，这也让很多申花球迷都在调侃“佩克尔曼知不知道自己的球队损失了多少球迷？”。

当然，在为莫雷诺感到可惜的同时，我们也不得不承认，以莫雷诺现在的状态，也确实难以在哥伦比亚队中占有一席之地。在J罗必然占据首发前腰这一位置的情况下，替补球员的多面性就会成为主帅考虑的关键，而莫雷诺的几位竞争对手如金特罗等人“能边能中”的特点最终让他们胜出。

哥伦比亚的预选赛之旅并不顺畅，在首场击败秘鲁后，哥伦比亚随即便遭遇了3场不胜。所幸的是，球队此后在与玻利维亚、厄瓜多尔、委内瑞拉这3支鱼腩球队的6场交锋中5胜1平取分不少，进而持续稳住了积分榜上的形势。预选赛末段，哥伦比亚先是1∶1战平巴西，随即又在主场意外不敌巴拉圭，这让他们的出线前景一度充满悬念。直至最后一轮，此前形势大好的智利在接连犯错后于客场0∶3惨败巴西，哥伦比亚由此掌握了出线的主动权并最终拿到参赛资格。

4年前，阔别世界杯舞台16之久的哥伦比亚重新回到了世界杯舞台，以J罗为首的哥伦比亚黄金一代也正式被世人所熟知，而世界杯八强的战绩也刷新了他们参加世界杯以来的最好成绩。但无论是四年前还是今天，哥伦比亚“打硬仗”的能力依旧没能提高太多，这也是受困于球队上限不足的缘故。本届世界杯，在同组没有“超级强队”的情况下，出线对于他们来说应该是很有把握的。

波塞两强：实力经验有欠缺

翻看波兰和塞内加尔的大名单，每个人或许都会惊呼：“这两支球队原来有这么多球星啊。”的确，作为各自大区的“准强队”，波兰和塞内加尔都云集了大批球星，前者由创造了“德甲最快帽子戏法”的拜仁神锋莱万多夫斯基领衔，而后者则由本赛季在利物浦和萨拉赫一同扛起进攻大旗的马内领衔。

但球星的堆积并不意味着绝对的实力，更何况，这两支球队所拥有的球星在数量和实力上，还远未能达到真正强队的水准，这也是两支球队在预选赛阶段踢得多少有些磕磕绊绊的原因。到了正赛阶段，除了实力上的欠缺，经验，也将是制约他们的一大因素。因此，如何发挥自身的优势，将成为决定两支球队能走多远的决定性因素。

从打法上来看，波兰队是典型的“东欧球队”，讲究力量和速度的“冲锋型打法”是他们的制胜法宝，再加上锋线上有莱万多夫斯基坐镇，只要能够把球顺利地“输送”到莱万脚下，波兰队距离进球就不会太远。但值得一提的是，波兰队在防守端过分依赖后腰克雷霍维亚克的保护，这一点在面对前场跑位灵活、打法多变的球队时会比较吃亏。

反观塞内加尔，中轴线极其“硬朗”的他们也是一支标准的非洲球队。硬朗的身体素质、恐怖的爆发力凝聚在每一位球员的身上，整体来说，塞内加尔具有高速行军的能力，也具备进行高位压迫的条件，这会让他们在面对实力弱于自己的对手时占尽优势。但主力后腰库亚特和格耶经常前插参与进攻的习惯，会让库里巴利领军的后防线经常遭到对手的直接冲击。如何避免这种情况的出现，需要主帅西塞好好动一番脑筋。

日本：或创历史最差战绩

练了两个月的“三中卫体系”，23人名单里选择了六名中后卫，西野朗居然在世界杯开始前的热身赛上又开始尝试“四后卫体系”。而在主力阵容老化，阵容缺乏速度型边锋的情况下，西野朗的实验再次失败。

在负于瑞士的赛后，西野朗声称“我们现在没有任何危机感”，这让日本的媒体和球迷几乎断定了日本队世界杯的前景。之所以用“几乎”的字眼，是因为日本队的球员们还有着“清醒”的认识，川岛永嗣、长友佑都等人都表达了“目前球队状态不够好”的言论，但这些言论能够给西野朗造成多大影响，每一个人心里都清楚。

曾经，日本足球是亚洲足球的绝对代表。但自从上一届世界杯遭受打击后，日本足球选择走上“改革”的道路，但在各种客观因素的累加之下，这次改革在进行了三年半之后戛然而止。这对于还有3个月就要参加世界杯的日本队来说无疑是非常不利的事情，最终，日本足协选择西野朗来“救火”。而从目前的情况来看，西野朗能够成功完成任务的可能微乎其微。或许，只有“世界杯历史最差战绩”，才能真正让日本足球进行一次彻底的反思。