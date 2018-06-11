绿地申花队员王伟接受晨报记者专访-回首“命运如刀”的一年

晨报记者 甘慧

过去一年多时间里，王伟这个名字，在某种程度上代表着争议、质疑。2017年年初，王伟以第5内援的身份，从青岛中能来到了上海绿地申花。然而赛季开始前热身中的一次碰撞受伤，让他此后的一个赛季饱受伤病困扰，在一线队正式比赛中没有一分钟的出场纪录。

在他因伤从大家的视线中消失的这段时间里，球迷们对于他的质疑并没有停止。“核武器”、“王伟上将”……从质疑慢慢发展成了冷嘲热讽。

2017年年初，王伟在自己的微博里写下了这样一句话——命运如刀，就让我来领教。万万没有想到的是，“命运如刀”成了他过去一年多的缩写。这一年里到底发生了什么，王伟又经历了怎样的心路历程？日前，王伟接受了新闻晨报的专访，回忆了这段不堪回首的往事。

记者：我记得你是在去年赛季开始前的热身赛上受伤的，结果整个一年都受伤病困扰没有上场。看到朱建荣、栗鹏在比赛中证明了自己，是不是内心也是非常着急？

王伟：去年是我人生当中比较惨的一年吧，其实这个伤算不上很大，是一个骨折，一点点撕脱性的骨折，在脚踝的位置，并不是特别严重，但是非常疼。最后没有办法，必须手术，8月17日在上海华山医院进行的手术。可能运气比较背吧，完美地错过了一年。

记者：疼到什么地步，走路都疼吗？

王伟：走路不疼，这个伤非常奇怪，只要剧烈运动，只要跑起来就非常疼，快走都没有问题。我休息了一个月之后就开始训练了，也没有打固定，后来知道一个月的时间太短了，只是长了一点点，还没有长上，不够骨折恢复需要的时间，但是我很着急啊，我想要比赛，想要证明自己，我来的时候顶着很大压力，所以比较着急，一个月就恢复训练了。

记者：训练的时候是什么感觉？

王伟：刚开始的时候还可以，因为骨头已经长上一点点了，只是有一点痛，但是能够忍受，而且我觉得恢复的时候，这点伤痛是应该去忍受的。

记者：伤筋动骨100天，你只是休息了一个月，而且你知道自己是骨折，那个时候没有想过是不是太着急了？

王伟：那个时候已经有点失去理智了嘛。我问了一些医生，有些医生说4到6周就可以了。伤筋动骨100天，我认为是100天才可以进行剧烈的运动。我当时没有进行剧烈运动，只是身体力量训练，平衡训练，但是我开始跑了。我一跑就会痛，开始强度不大，练的时间长了，骨头就剥离了，越练越痛，越练越痛，我还踢了两场预备队的比赛。踢比赛的时候是吃止痛药，一瘸一拐地踢，坚持不了全场，一场踢了六十多分钟，一场踢了半场，我主动说我真的踢不了了，实在实在是太疼了。一个月之后，觉得真是疼得受不了。

记者：后来呢？

王伟：接着就是继续休，我又去拍片，发现骨头掉了，被我练掉了。小骨头掉在里面，不断摩擦，里面水肿出血发炎。看了好多医生，他们说你先等等，等里面的软组织吸收了之后再看看情况，我就等了一个月。等了一个月后又开始训练，刚开始确实不痛，练了一个星期之后又痛了。期间我又踢了一场预备队的比赛，跟华夏幸福，踢了30分钟，坚持不住了。那个时候真的整个人的精神处在崩溃状态中。因为一会好，一会又不好了……

记者：什么时候决定手术的？

王伟：打完预备队比赛，又开始痛，我彻底崩溃了，我觉得必须手术，哪怕一年不踢，我也真的没有办法，我已经努力到最后。于是我跟俱乐部说赶紧给我安排手术吧。我记得是8月16日入院，17日手术，18日出院。手术很简单，一个小时。手术之后的康复很漫长，因为脚踝位置，比较特殊。我现在里面还有一个钉子（指着右脚踝的位置）。

记者：你是在国内手术的，现在很多队员都是到国外手术，你在国内手术放心吗？

王伟：我也不好意思要求更多了，我来了之后没有踢，不能再要求这个要求那个。我是在华山医院手术，在北京康复，大约两个月之后慢慢跟队训练。

记者：为什么要拖到8月份手术呢？

王伟：一开始就想着保守治疗，因为如果手术的话，一个赛季就结束了。哪怕是去踢个一两场，也是一个交代嘛。

记者：过去这一年压力非常大，有看到网上对你的评论吗？

王伟：我自己承受压力无所谓，球员应该承受压力。后来我还会自嘲嘛，球迷说我是核武器，不轻易示人，还有说什么上将……说实话，真的很艰难。现在挺过来了，当时这种感觉，真不想回想这种感觉……我运气怎么会这么差呢。

记者：后悔来申花吗，毕竟平台不一样，承受的压力也不一样？

王伟：你要说我一点没有想是不可能的，我还是会想的，但是我是不会后悔的，因为不好走的路，往往是向上走的路，而且申花这个平台吸引力实在太大了，你在这里可以拥有一切，也可以失去一切，我愿意面对挑战。一路走到今天，也是不断挑战，才能站到现在这个舞台上，所以对于我来说，自己还年轻，应该去面对这些挑战。

记者：你说过自己的成长环境是特别艰辛的，艰辛到什么地步？

王伟：和我一批的队员，大部分都退役了，环境实在太艰辛了，我们几乎连饭都要吃不上了。当时是在北京八喜，我们住的是集装箱，我们这批可以算是全中国最苦的孩子，碰到中国足球最低谷的时候，遇到了不是太有钱的俱乐部。俱乐部没有一线队，只有我们这批孩子。最开始分两个集装箱，二十多个人一个集装箱，热水烧开上面一层油。连肉都吃不到，一个米饭三个菜，训练场地也没有，比赛也没什么，更不要说待遇了。小时候家里条件并不是太好，没有退路啊，退役可以，找个什么工作呢？不上学文化课也耽误了。

记者：你现在好像还喜欢写写东西，还开有专栏是吧？

王伟：人不能停止学习，我觉得对自己有帮助，我一直在看书，书包里就有电子书。人生不会总是很顺利，能让你坚持下来是一些精神上的东西。看书最起码可以让自己有这个信念继续走下去。我的性格其实比较内向，不踢球的话很安静，我在家可以呆一天，一周不出门都可以。有一天发现自己还能写点东西，我在另外一个平台上写，还给钱，也是对自己的一种认可。

记者：你复出之后的第一场比赛应该是主场与鹿岛鹿角的亚冠联赛，什么时候知道会上场的？

王伟：我是比赛前一天知道的，让我进行准备。那场比赛我最好的是心态吧。其实我知道这样的比赛对于我来说机会并不多，我是伤病恢复后的队员，现在又有U23的政策，还是这么激烈的比赛，是一场亚冠的比赛，而且我们这场比赛又需要赢，压力很大，不过这是我心态最好的一场比赛，很平静，整个人很平和，一点都不紧张，我自己都觉得奇怪。应该是要紧张的，可以想象很大的平台，很多人关注，球迷都在看王伟到底怎么样，想想这些压力很大，不过我也不知道为什么，可能是因为我觉得我已经做了最大的努力，我已经做了最好的准备了，如果确实踢得不好，我已经全力以赴准备了。

记者：有没有想过这一场如果踢得不好，这一辈子可能就不能翻身了？

王伟：我想过啊，这场比赛如果踢不好，我可能再也没有机会了，这个很正常，给了你机会了，机会不会很多的。如果这场比赛踢不好，我可能这辈子就告别中超了，其实我当时心里还有点负面的想法。我的那些队友很多都已经退役了，还在踢的很多在中乙，中甲都很少，我是不是没有命踢上中超。我当时想的是站在最高的平台上去踢中超比赛，我是不是这辈子没有这个命，踢不了中超。

记者：没想到自己伤愈之后的第一场比赛还是亚冠？

王伟：比赛之前很平静，踏上场地的一刻，很多球迷，我感觉很热爱这片场地。念到我名字，呼声很大，挺有意思，一年没见到我踢球。这个半场是真不错，不是我踢得多好，是整体踢得好。如果非常被动的局面，可能我不会踢成这样。

记者：间歇期前与天津权健的比赛中你取得了进球，这是不是对你有着特别的意义？

王伟：去年一年是比较困难的，去年一年受伤，顶着很大的压力，一直没有踢。今年最起码比去年好一点。对于这个进球，我自己没有什么特别的感觉，首先这个进球没有帮助球队获得比赛的胜利。对于我本人来说有象征性的意义，但是仅仅是象征性的意义，是我加盟申花以来的第一个进球，也是我中超的第一个进球。放平心态，通过间歇期的调整，如果下半年还有机会出场的话，希望能够再进球，帮助球队取得胜利是最重要的。这个过程中真的非常感谢吴总（吴晓晖），总是鼓励我。感谢周总（周军），给我这个机会，让我来到申花。谢谢吴导（吴金贵），给我机会，我一年没踢球，对他来说是我是一个全新的队员，他对我的使用是有顾虑的，但是他给我机会了。与权健的比赛的这粒进球，应该说运气好，希望开始转运了吧。背了一年，总该转运了。