法网落幕“金花”仅有一项进四强-中国选手为何总在迷宫里打转

晨报特派记者 王嫣

（巴黎6月10日电）

网球比赛可能是世界上最奇妙的运动，硬地、草地、红土三种场地打法大不同，考验着球员的全面性。今年法网，中国10位金花出战女单，唯王蔷一人打到第3轮，女双杨钊煊与中国台北姑娘詹皓晴携手打进半决赛，青少年赛王曦妤也被挡在了四强外，这也就是中国军团在今年法网所有的成绩单。

与此同时，中国台北的詹咏然先拿到一个混双冠军，曾俊欣又拿到了青少年男单冠军； 日本穗积绘莉/二宫真琴拿到女双亚军，更何况女一号大阪直美目前是“亚洲一姐”，男单更是碾压中国“小草”好多年。李娜之后，中国大陆的网球已经在东亚落后了。

输球之后，姑娘们几乎无一例外地提到“不适合红土”，因为她们是在硬地球场长大的，红土作战能力先天不足。但也有网球业内人士无奈地评价：“输球怪场地，这都快赶上中国男足了。”如果说红土专家，那只能想到纳达尔。但你猜纳达尔怎么说？“我其实很少在红土训练，大部分都是硬地球场啊。”还有李娜，她的第一个大满贯就是来自红土。所以说，场地不是最重要的，重要的是不断学习。12座大满贯得主德约科维奇都还在改善发球，他说自己一场比赛要用3、4种方式发球，心有多大、舞台才有多大。

吴易昺，则属于另一个故事。去年18岁的中国少年拿到美网冠军、青少年世界排名第一，带给球迷多少希望。但世界排名338位令他还只能从ITF 和ATP 挑战赛打起，伤病加上初入成人世界，吴易昺没能快速积攒积分、提高排名。他的“前辈”张之臻也曾肩负期待，如今也还在世界排名350位附近挣扎。

为什么迪米特洛夫们，从青少年赛脱颖而出，能很快闪亮男子职业网坛？而我们的年轻人就像找不到那个直升通道，在迷宫里打转。偏巧，迪米还有今年法网的青少年男女冠军曾俊欣和科里·考夫都出自小威教练莫拉托鲁的网球训练营，他一定了解“青少年转职业”的秘诀。“是的，我们训练营培养过很多这个年龄段的选手，巴格达蒂斯、穆勒、卡洛维奇……最近一位从这里走向职业赛场的是西西帕斯。这是欧洲最大的网球训练营，有40个国家的选手，在这里你能看见不同打法的球员，从每一个人身上学习不同的技术。”莫拉托鲁认为，要赢球，技术是第一位的。“比赛当中你会遇到各种不同的问题，你要针对不同的对手去找解决方案。如果一直跟风格接近的对手打比赛，就很难进步。”

在穆拉托鲁看来，中国选手很刻苦，也并非技术不够，而是他们的眼界不够开阔。“他们需要多多走出来，亚洲球员的风格类似，这限制了多样性，他们面对欧美不同风格的选手就不适应了。如果一个球员总按照一种方式去打球，选择的余地不够，也很快会被对手摸透，这在现代网球里极为关键。”

莫拉托鲁还拿中国乒乓球做比较，“如果我的孩子要学乒乓，我肯定把他送到中国。就是要向有经验的人学习，就这么简单。但说到对网球的认识，中国落后了欧洲10年、20年甚至30年，如果要打网球，还是应该到欧洲来。”