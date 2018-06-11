■钱眼识人-姜文王菲接驳 的北京夏日

媒体人 钱德勒

最近，我看了一本小说，就是姜文新片的原著，张北海的 《侠隐》。看完觉得这哪里是什么快意恩仇的武侠小说，简直就是《舌尖上的北平》，主人公李天然“反人类”地保持了浑身腱子肉，却几乎天天喝大酒、吃横菜，吃刚出锅的火烧；又或者是《午夜北平》，可与伍迪艾伦的 《午夜巴黎》《午夜巴塞罗那》齐名，觥筹交错总有曲散人终时，夜凉如水，一杯威士忌加冰透心寒。说白了，这本书实际上是解乡愁、抒胸臆的世情小说。姜文在拍这部电影的时候，一改书中夜戏多的设定，将主要场景挪到白昼，并且在去年夏天拍摄完大部分镜头，花絮视频里不乏他、彭于晏还有廖凡等人穿着背心上阵的镜头。夏日，的确是姜文喜欢的季节，他的电影也偏爱明晃晃甚至刺眼的视觉。

不谋而合，差不多同时我也留意到王菲在微博上露出的私人聚会秒拍，也是裙裾飘飘的夏日酒会，于是我就开了脑洞，把两人联系到一起。别以为王菲跟姜文没有交集。实际上，《一步之遥》的剧本曾经递给过王菲，希望她出演的是花魁； 更有意思的是，《让子弹飞》 刘嘉玲县长夫人一角也考虑过张曼玉，而张曼玉的《甜蜜蜜》最初名为《大城小爱》，李翘一角本来属意王菲。不仅于此，姜文的处女作电影《阳光灿烂的日子》改编自王朔的小说 《动物凶猛》，而王朔曾经对王菲评价甚高，认为她把流行音乐提高到一个美感的高度，而最欣赏她的地方就是“特立独行，不谄媚你们”。王朔损人无数，对女人稍微温和一些，真正欣赏的又少之又少，有过这么一番言论：“在我们北京，50年代杰出代表是刘索拉，又能写字儿又能写曲儿，60年代杰出代表是王菲，70年代我希望是徐静蕾。”感受一下措辞，刘索拉和王菲是既定事实，老徐是被寄予厚望。

甚至王菲都是有季节性的，她在我心中就是夏天的感觉。电影《重庆森林》里，王菲扮演的阿菲实则偷渡的北方姑娘，她那土气的短袖衬衫虽然无损气质，却显然与周遭环境形成对冲。我后来看了好几遍，发现了王家卫的“淘气”，阿菲偷了钥匙进了梁朝伟的房间，不少镜头对准的是她的臀部，不妨解读，王菲和梁朝伟实则双城隐喻。这部电影里，王菲梁朝伟这条线就是夏天的感觉，汗津津的。姜文说记忆中的北京是被太阳晒得白花花的柏油路，空气里都有它被烧焦的气味儿。姜文，1963年生人，与王菲分立1960年代两端口，他们，把北京的夏日，接驳了起来。