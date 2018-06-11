■花言峭语-浓妆偶像的可能性

作家 韩松落



偶像养成节目的热度持续了很久，看了其中一些又了解了其余的一些之后，有了一个疑问——年轻偶像们，一定要上大浓妆吗？

很浓的眼妆，很复杂的发型，很华丽的衣服，很相似的微笑，一个模子里刻出来的“高情商”，用相似的方式PS出来的宣传照。隔着屏幕，也能闻到现场的香风一片。

并不是嫌弃这种装扮阴柔。阴柔也有阴柔的美，阴柔也是一种表达方式，如果一个人愿意用阴柔的方式来装扮自己，愿意上大浓妆，穿刺绣领子的礼服，没有问题，这是你的自由，喜欢不喜欢另说，但我一定举双手赞成这种表达自由。但问题是，如果，你的阴柔装扮，仅仅是为了迎合某种风尚，那么，这种装扮，又有多大的意义呢？这种大浓妆，对成就偶像，到底有多少帮助呢？

首先，大浓妆让他们消失了个人特质。一个具体的人，才能被称为偶像，人们之所以喜欢这个人而不喜欢那个人，喜欢这个人多过那个人，无非是这个人身上独有的那些东西，容貌、性格、表情、声音、表达方式，等等。浓妆看起来每个人都更俊美了，却也更平庸了，独特性消失了，他们的价值也就打折了。

其次，大浓妆遮盖了他们的年轻。偶像市场，是一个年轻人的市场，台上的偶像是年轻人，台下的消费者是年轻人，也许会有妈妈粉、姐姐粉，但她们喜欢的也依然是那种年轻的样子，那种胶原蛋白满满的状态，那种稚嫩的表情。大浓妆让每个人都显得老气横秋，像是在风尘中打过很久的滚了，他们年轻的特质被消失了，年轻的价值也被打折了。

第三，大浓妆带来了过时的危险。回顾偶像史和时尚史，不难发现，那些到今天看来也不过时的经典装扮，一定是最简单的，那些时代特征太明显的风尚，很难留下来，也很难有长期效益。大浓妆就有这样的危险，今天看起来很时髦的眼妆、发型，半年之后，也许就成了笑柄，甚至成为偶像的黑点。

第四，大浓妆消灭了更多的可能性。培育偶像，是要给他们更多可能性，只有更多的可能性，才能带来更多的附加值。过度装扮，减少了他们的可能性，减少了想象空间。2017年6月，“上海国际电影节”的“关于演员，导演有话说”论坛上，陆川、冯小刚、宁浩、徐峥，在谈到对当下演员表演的看法时，都有类似的说法。陆川说，他对一个全面偶像化的电影世界表示不安，“突然间中国电影消灭了老年人，消灭了小孩，消灭了长得不好看的人，全是长得一样的小孩在演戏。”

偶像养成节目的装扮，多半是在模仿日韩，尤其是韩国男团女团的装扮，但同为亚洲人，历史、传统、审美口味并不完全一样，对于这种浓妆，大部分身边人，还是接受无能。一味模仿，显然是行不通的，必须要在借鉴消化的基础上，有自己的表达、自己的方式。

在千人一面的时代，那些有着独特面孔、独特个性的人，更能脱颖而出。就像女演员春夏，没有上过电影学院，没有参加过偶像养成节目，但她就是成了，片约不断，口碑越来越好。为什么？看看她的微博就知道了，在别人都争做高情商的纸片人的时候，她在表达真实的个性：“想做个无情无义的人，跟所有人翻脸，谁说话都不好使了那种。”

当然，个性的面孔、个性的表达，是需要多想多试的，是要用心力的。成就一个偶像，恰恰需要心力，需要在不安全的领域去探索。