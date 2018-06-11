■佟言无忌-《花样年华》后面的香港文学教父

人物记者 黄佟佟

6月8日，香港作家刘以鬯（chàng）去世，享年99岁，一时间两岸三地文化圈轰动。为什么一位小众的纯文学作家会引发如许风潮呢，这后面有三重不可不察的文化意义。

其一，刘以鬯在文青心中的崇高位置当然因为电影 《花样年华》，以及他对于导演王家卫的文学启蒙意义。

要知道一个影响时代的大导也是站在上一个时代的巨人肩上的，而王大导就曾站在刘老师的肩膀上。刘以鬯的名作《酒徒》《倒带》里表现出的上世纪从上海流落到香港的文人情怀，以及在逼仄海岛谋生中享受的海派调调，正是王家卫的灵感来源。拍《花样年华》的时候他甚至几次拉上刘以鬯，其实是为了让主演梁朝伟感受原型，感受上一代海派文人在大时代磨砺之后真实的气息。《花样年华》字幕里大部分文字取自《倒带》，结尾那个大大的鸣谢，可不是闹着玩的，是真的要谢他，因为他身上有旧上海的那种文人魂，才引出了这番“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”的花样年华。

其二，是所谓“南下文人”在文学史上的意义。

刘以鬯出身富裕，父亲起了二栋楼供兄弟两个生活，他上海圣约翰大学哲学系毕业，太平洋战争爆发后，刘以鬯在重庆做编辑，任职期间首次刊载老舍的《四世同堂》。抗战胜利后，他在自家楼里创办“怀正文化社”，出版过包括施蛰存、戴望舒等作家的作品，1940年代末去了香港，谁知一住就是七十年。除了去新加坡的五年，刘以鬯都生活在香港，小说也大多以香港为题。南下的文人在此地谋生，一天写十三个专栏才能维持生计，在一个极度商业化、文化稀薄的城市里的坚守，以及由此产生的对于香港流行文化的影响，刘以鬯具有最典型的参照意义。所以王家卫才说：“很婉惜！刘老师的离去象征了战后南来作家在香港异地开花之时代的终结。香港为这一代的文化工作者提供了一席之地，容他们在此开花结果。”

其三，刘以鬯在香港文学教父的地位。

刘以鬯1960年代写出小说《酒徒》，被认为是中国第一部意识流小说，而他在1986年至2000年间一力维持的《香港文学》也是纯文学的一扛大旗，刘以鬯更扶持了包括西西在内的一大批香港本土纯文学作家，被称为香港文学的教父也是理所应当。

回顾刘先生的一生，是一个上海老克勒在香港写作一生的故事，他勤勉工作了七十年，笔耕不辍，也不过只够在港岛太古城买一间小小的公寓。一辈子能做自己喜欢的事，提携后辈，和太太有影皆双，也真是活得了闪亮的一生。光阴无情，随着黄霑、林燕妮和刘以鬯这一代文化人的去世，上世纪南下人群齐聚香江而产生的香港八九十年代璀璨的流行文化，至此也渐渐幕落，就像《花样年华》 中刘以鬯写的那句话：“那个时代已过去，属于那个时代的一切都不存在了。”