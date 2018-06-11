彭佳慧回顾21年歌坛起伏路-想念自己的时候，是笃定和舒心

晨报记者 曾索狄

出道21年，彭佳慧的演唱实力，毋庸置疑。从早期朦胧的形象，到后来在电视节目中的惊艳亮相，她有自己的一片天地。今年7月14日，她即将启动大陆首次巡演。在接受晨报记者专访时，这个在演唱道路上有过蛰伏、有过爆发的女歌手说，现在的自己最舒服，“我总想告诉我的歌迷，连彭佳慧都可以坚持做自己喜欢的事，坚持完成梦想，你有什么做不到？我想诚实地面对我的听众，把我的真实唱给你听。”

前两个七年

从不自在到自在到率性

彭佳慧在歌坛21年的浮沉，看起来并没有太多不寻常：第一个七年，从酒吧驻唱起步的她以首张专辑《说真心话》出道，度过了7年唱片歌手的生涯。

“人一生中第一首歌是最有意义的。当时我23岁，《旧梦》是一首听起来像老歌的新创作，很特别。”她记得第一次进录音棚，没有掌握录音室唱法，更不习惯使用耳返，“第一句是‘微微风涌起旧梦’，但当时台湾在刮大台风，一首歌就录了快一个星期。”

彭佳慧很快一炮而红，好歌也一首接一首。但对于这第一个7年，她曾感觉迷茫，甚至认为当时的自己不过是被推着走，“那7年我一直有点搞不清楚状况，就觉得我唱歌就好了，但唱片歌手要做的不只是唱歌。我是一个从台湾南部到台北工作的女生，过去的生活和思想跟台北是格格不入的，我要学习怎么讲话，怎么进入唱片那么时尚的环境。那七年，我没自在过。”她也不是没有试着改变，“但可能方向都不对”。

于是，2002年与BMG 合约期满，在流行音乐市场整体低迷的情况下，彭佳慧进入了第二个七年：重新回到酒吧驻唱。当时前辈黄小琥对她说：“你是个爱唱歌的人，要找个让自己觉得安全、舒心的地方继续唱。”

彭佳慧深以为然，她至今相信，在酒吧的Live表演是自己的养分，“再一次回去，和最早没有发片时的心情差别很大，别人看你的态度也不一样。我如何把身段推到零，从头开始，是个课题。”她调侃说，人生最脆弱的时候，她也曾寄托于卜卦算命，“算命先生说你要用你的喉咙，你要开口。我是个天生乐观的人，觉得我要想尽办法做得更好，解决问题。”

但从零开始，谈何容易。她在酒吧唱歌用的是英文名Julia，但往来客人都爱点作为歌手的彭佳慧的名曲，“我就是不唱，我只唱我想唱的歌。我是Julia，如果你真的很想听彭佳慧，也许我可以唱一两首，但我不会整场50分钟都满足你。我唱什么，你们听什么。”这样会不会太强势？彭佳慧却说，台上的人就是要强势，满足观众之前要先满足自己。“就像坐飞机遇到乱流，你要先穿好救生衣，才可以帮助旁边的人，这是自救。”

第三个七年

在“非唱片世界”重新绽放

彭佳慧在歌坛的第三个七年，开启于一个被她误认为是恶作剧的电话。

电话那头，是礼貌客气的声音：“喂，你好，我是齐秦，请问你是彭佳慧吗？”

但彭佳慧只当是诈骗，“哪位？”

“齐秦。”

“我还是王祖贤咧！”说完，彭佳慧把电话挂了。回想起这一段，她还是笑得乐不可支，“后来他又打来，我问‘到底是哪位’，他说‘我是齐秦’，我才反应过来，‘是小哥齐秦吗？’”

彭佳慧由此回到歌坛，发了《因为女人说》等专辑。她形容再回来环境已是天翻地覆，“听音乐的方式不再只有买唱片，网络特别发达，可以下载，我不适应，但你只能改变自己。当人家告诉你现在的销量从50万张到5万张，从5万张到5000张的时候，你就要认识到，这是大环境，不是你个人的问题。”

这七年里的另一个关键词是湖南卫视的《我是歌手》。导演洪涛找了她三次，最后一次彭佳慧才被打动，“刚开始不了解节目，觉得为什么要给人投票？我对唱歌一向最有自信，为什么要把这个部分交给观众来评价？但后来我看了黄妈（黄绮珊）的视频，真的很感动，一来她唱得真好，二来舞台、乐队、音响怎么那么好，喜欢唱歌的人会想挑战。”

彭佳慧的实力很快惊艳观众，她更自认是一次重生。但和其他在那个舞台上一炮而红的人不同，彭佳慧没有选在节目最火的时候开启大陆巡演，反而等了又等，等到2016年拿下金曲奖最佳女歌手，又等到如今新专辑《我想念我自己》再次入围。“我不喜欢做别人做过的事情。我希望我不是一时的歌手，而是经过时间沉淀，你还想听到的。”

她也的确做过很多不一样的事：去年在台湾地区开《我想念我自己》演唱会，开场时间安排在星期天下午，是因为彭佳慧想到，很多女歌迷周末要照顾家人和孩子，晚上更是忙得不可开交。而今年夏天在上海等多个城市的巡回演唱会，她也有自己的坚持，“我想选一些更接地气的歌。现在我还挺坚持不唱《我是歌手》中的作品，因为我觉得已经把最好的部分留在了那个舞台，现在导演和主办方还在跟我商量呢！”

未来的七年

用歌声影响别人影响自己

七年又七年，回顾21年的歌坛路，彭佳慧说，自己目前的状态非常简单，“舒心，开心，自在”。会不会想念过去的自己？当然会，“我最想念28岁的自己，什么都不用管，发过唱片，有一些经济基础，也很冲动，说走就走。”她相信，想念过去，恰恰说明自己有了历练，“我现在当然还有冲劲和体力，但你生活的变化会影响你。因为我孩子都生了，就算可以一个人旅行，心里还是会牵挂。”

6月初，彭佳慧在社交网络上公布了一份手写的离婚声明，承认今年3月和结婚12年的丈夫王丕仁签字离婚，但依然是家人，共同抚养孩子。事实上，在接受晨报记者的专访中，彭佳慧也有意无意地流露，对她而言，除了歌手，她更多的是“母亲”的身份，而非“妻子”。

现在，彭佳慧每天会开车接孩子，教育方式也挺“虎”，“我每天傍晚5点15分前要接到我的小孩，回家要给他们洗澡，睡觉前还要讲故事。我的教育方式就是‘哭没有用’，因为如果哭有用，孩子就不会好好和你沟通。”

离婚之后，生活会有什么改变？未来的七年，怎么唱？这是没来得及问彭佳慧的问题，但很显然，她对现在的生活和职业，有自己的笃定。彭佳慧说，等大陆的演唱会结束，她还要去Pub唱唱。“生完双胞胎之后，我越来越对歌手的身份有尊敬。过去从来没觉得我的音乐会有这么大的回响，但生了孩子以后，我慢慢去体验，也听歌迷的一些反映，才知道这些歌声可能对别人的人生发生过作用。我开始尊重我的工作，用我的歌影响自己，也影响别人。”