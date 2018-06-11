5成进口中高端红酒有望嫁接区块链-上海酒业步入“上链”时代

晨报记者 钱鑫

去年12月，央视报道了一起涉案金额3亿元的进口销售假冒红酒案，其中查获了数万瓶假冒澳洲知名葡萄酒品牌奔富、法国葡萄酒拉菲的红酒；日前，一则“一瓶售价1399元的进口葡萄酒，实际价格仅为11.5元/瓶”的新闻，撕开了进口红酒的潜规则。事实上，进口葡萄酒业乱象诸多，如廉价无名的进口葡萄酒入市后，价格翻几十倍高价出售给消费者；注册空壳企业，造假生产地，虚构品牌历史与文化以高价售酒；国内灌装勾兑，冒充“原瓶进口”；钻法律漏洞，保税区产酒后，以进口酒名义入市等已备受诟病。

日前，将区块链技术应用于酒业的“上海酒类区块链联盟”（以下也简称“联盟”）宣告成立。据上海酒类专卖管理局局长奚其龙透露，上海50%甚至更多的进口中高端葡萄酒将用上“区块链”技术，消费者只要认准上海酒类区块链联盟标识，就能买到放心酒，保障城市消费信心，上海酒业的健康有序发展将跨入一个全新的发展阶段。

上海市商务委员会副主任殷欧表示，联盟要以全力打造“四大品牌”的精神，为上海酒类追溯事业做服务，提出更高效、更优化的解决方案，充分利用联盟企业资源，共同推动上海酒业健康有序发展。上海市商务委、上海酒类专卖管理局等相关职能部门领导、国内外酒类企业代表、区块链技术专家等，将共同推动上海酒业迎来全新的技术跨越。

现今的扫码方式仍有盲区

目前，中国的葡萄酒零售市场价值约为780亿元，进口葡萄酒占三分之一左右。2017年，我国进口葡萄酒总量同比增长44.58%；进口额同比增长34.30%。但进口葡萄酒由于信息不公开、不透明，产品类别及质量没有统一标准、酒类产品价格参差不齐、价格和价值不匹配等乱象丛生；普通消费者无法准确鉴别产品的真伪，很容易上当受骗；消费者与经销商、酒商之间缺少信息互通的有效途径；市酒类监管部门也一直在不断探索酒类管理新模式，积极解决酒类企业经营中的难点、痛点、堵点。

现今，酒类企业多使用扫码、获知产品相关信息的溯源方式进行防伪，但实际上这种技术仍可以进行造假：如通过复制真正的溯源码供消费者扫码验证，回收正品包装后再二次灌装进行造假，仿冒一个溯源系统供消费者查询等方式以假乱真，这样一来，产品真假依然难以辨别。

去中心化的分布式账本数据库

近几年，越来越多的机构开始重视并参与区块链技术研发。从最初的比特币、以太坊，到各种类型的区块链创业公司等，都追上了“区块链”浪潮。工信部也指导发布了《中国区块链技术和应用发展白皮书2016》，通俗地说，区块链是一种去中心化的分布式账本数据库，没有中心，数据存储的每个节点都会同步复制整个账本。

交通银行金融研究中心高级研究员何飞解释说：“去中心化，即与传统中心化的方式不同，这里是没有中心，或者说人人都是中心；分布式账本数据库，意味着记载方式不只是将账本数据存储在每个节点，而且每个节点会同步共享复制整个账本的数据。因此，区块链还具有去中介化、信息透明难以篡改等特点。”

区块链在多领域试水

区块链开始试水食品追溯、公益、打假等多领域。以网购交易为例，传统模式是买家购买商品，然后将钱打到第三方支付机构这个中介平台，等卖方发货、买方确认收货后，再由买方通知支付机构将钱打到卖方账户。由区块链技术支撑的交易模式则不同，买家和卖家可直接交易，无须通过任何中介平台。买卖双方交易后，系统通过广播的形式发布交易信息，所有收到信息的主机在确认信息无误后记录下这笔交易，相当于所有的主机都为这次交易做了数据备份。即使今后某台机器出现问题，也不会影响数据的记录，因为还有无数台机器作为备份。

比如在公益领域，用户捐的每一笔钱、每经过一个节点，平台都会盖上一个“邮戳”，这样可保证用户捐的每一笔钱都是透明、可追溯、难以篡改的。在商品打假方面，目前已有部分来自澳大利亚、新西兰的海淘奶粉，只要用区块链相关技术扫下，就能知道是不是正品。

区块链难以篡改、共享账本、分布式的特性，更易于监管接入，获得更加全面实时的监管数据。

助推上海酒业的规范化运行

在上海市商务委、上海市酒类专卖管理局指导下，上海商情信息中心、上海市外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海唯链信息科技有限公司、上海追索信息科技有限公司等13家企业发起成立了“上海酒类区块链联盟”。

据上海酒类区块链联盟理事长、上海商情信息中心总经理原立军介绍：“成立联盟的宗旨不仅在于利用区块链技术，优化解决酒类企业面临的质量安全、追溯、物流及供应链等问题，更是通过联盟这个平台，运用区块链技术，打造酒类品牌产销价值链新模式，助推国内外品牌在上海发展。”

据了解，发起成立联盟的企业除了上述提及的5家以外，还包括以下9家：DNV GL管理服务集团、酒老板（上海）企业发展有限公司、上海添邦酒业发展有限公司、上海市酒类产品质量检验中心有限公司、上海浩泽贸易有限公司、北京赢销通软件技术有限公司、上海主格企业管理（集团）有限公司、上海本来生活信息科技有限公司等企业。同时，来自法国的P.Ferraud Et Fils（皮埃尔费朗酒庄）、意大利Fattoria Giro di Vento 的两家海外著名酒庄也加入了该区块链联盟，中国方案和中国技术得到认可。皮埃尔费朗酒庄始建于1882年，酒庄以“传统与经典”为座右铭，同时又推崇“时尚与个性化”。在法国，皮埃尔费朗酒庄是博若莱地区以及马孔地区的代表作，他们也得到了越来越多巴黎高级米其林餐厅的钟意。

据悉，中信信息发展股份有限公司旗下的追索信息科技将区块链数据与上海重要产品平台对接，使链上数据为政府监管同步。未来，联盟还将吸纳更多外资酒类企业、物流供应链相关服务商，阵营将继续扩大。

“一物一码”高度防伪

据联盟理事单位上海唯链信息科技有限公司市场和公共关系副总裁付宇介绍，在非金融领域，酒类的追踪溯源也是区块链技术的首批应用之一。唯链公司开发出的这一套基于区块链技术的防伪溯源工具，通过将商品进行数字化，实现“一物一码”在区块链上注册，防伪度颇高。将商品在流转过程中的溯源信息进行采集、记录在区块链上，实现商品从生产到流转的全过程区块链存证，可应用于酒类、食品等快消品的防伪溯源，当前已实际应用的行业包括奢侈品行业、服装行业、红酒行业等。

除了能够为企业直接提供区块链技术的防伪溯源工具之外，唯链公司与联盟理事单位DNV GL管理服务集团合作的My Story红酒追溯技术项目也正落地实施。My Story记录了产品的基本信息、生产流程以及供应链上的流转过程，客户通过扫描二维码就能够看到产品从原料到成酒装瓶的整个过程，可以快速深入地了解产品的关键特性，并对产品的真伪和源头进行验证。My Story的目标旨在建立消费者对产品的信任度，增加消费者黏性，提升绩效并提高流程效率。

D.I.G进口红酒已用上区块链

当前唯链公司在酒类行业应用区块链已取得一定的阶段性成果。唯链公司与同为联盟理事单位的红酒进口商D.I.G合作，利用区块链和互联网技术，从海外酒庄开始，对生产、运输、进口、销售各环节酒类商品信息的收集管理，形成一个酒类商品流通全程可追踪溯源的信息全监管网络。将每瓶进口红酒都贴上二维码标签，一物一码注册在唯链区块链系统上，消费者可以通过扫描产品瓶身的区块链二维码查到每一瓶酒的产品生命周期全过程，包括产品基本信息、产品流转信息等，完全的透明安全，不存在任何人为性。目前，D.I.G进口的红酒已在市面上销售，扫描瓶身上二维码即可获取商品基本信息、溯源信息和葡萄酒详情。

随着越来越多的海外酒庄及进口商加入区块链酒类追溯服务平台，消费者直接从市场上就可以买到以区块链技术来鉴别、溯源心仪的酒类产品。

3年内技术落地500家门店

首届中国国际进口博览会举办在即，上海酒类专卖管理局局长奚其龙表示：“在首届进口博览会期间，上海酒类区块链联盟须发挥资源优势，将上海酒类追踪溯源系统打造为标杆性服务品牌、引领者，拿出中国的解决方案，提升上海全球卓越城市的影响力。”

他还透露：“上海50%甚至更多的进口中高端葡萄酒，有望应用区块链技术。区块链追溯信息将对接上海重要产品平台，消费者只要认准上海酒类区块链联盟标识，就能买到放心酒，保障城市消费信心。上海酒类区块链联盟推3年发展计划，区块链技术将应用于全市500家酒类零售等门店，重点打造10款样板产品。”