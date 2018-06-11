【2018第七届上海零售风云榜】特别报道 上海购物的超级体验-智慧零售将大势所趋

晨报记者 钱鑫 □张怡薇

上海是全国最大的消费城市和新零售“竞技场”，也是国际零售商和国际高端知名品牌集聚度名列全球前列的城市。进入新时代，如何打响“上海购物”品牌？

上周，由《新闻晨报》主办、上海中润解放传媒承办的2018第七届上海零售风云榜颁奖盛典举行。上海一批凸显上海购物特色的购物地，已成为了“上海购物”的新势力。

在本届颁奖典礼上，来自全国零售业领先企业的负责人和零售专家，还就新零售发展特点、新零售今后的发展方向进行了探讨。

买全球、卖全球

如今，几乎人人都要跟“购物”打交道。

今年，上海商业迎来了新的发展契机，市委、市政府全力推进“四大品牌”，其中，上海购物是其中重要的部分。今年，上海商业将大力推进品牌建设，在满足需求、创造需求、引领需求三方面，着力提升消费贡献度、消费创新度、品牌集聚度、时尚引领度、消费满意度，更多聚焦新消费引领、商业地标重塑、老字号重振等。

打响“上海购物”品牌，有利于进一步提升上海的城市服务功能，更好地服务国家战略；打响“上海购物”品牌，更有助于满足人民群众对美好生活的向往，有助于进一步深化供给侧结构性改革，不断地满足需求、创造需求、引领需求，为人民群众创造高品质生活。

通过实施消费品牌集聚专项行动，要在上海建设一批国际消费品展示交易平台，着力打造全球新品首发地、高端品牌首选地、原创品牌集聚地，建设高端知名品牌“引进来”和本土知名品牌“走出去”的桥头堡，实现“买全球、卖全球”。

好不好，听消费者的

由《新闻晨报》主办、上海中润解放传媒承办的2018第七届上海零售风云榜，到今年已是第七届了。今年的评选的主题也扣准了上海“四大品牌”的推进，将活动的主题定位为“上海购物”新势力。

在今年的评选中，我们结合新时代的传播特点，利用新媒体，吸引广大的消费者进行微信投票和微信传播，我们希望凭借《新闻晨报》的公信力，利用全新的移动端的推动和传播，全方位地展示“上海购物”的创新发展。在评选过程中，我们与消费者一同见证了“上海购物”的创新和发展历程。

上海对标国际大都市

通过打响“上海购物”品牌，就要打造面向全球的消费市场，形成与卓越的全球城市定位相匹配的商业文明，建成具有全球影响力的国际消费城市。

尚嘉国际中国业务董事王裕强认为，“上海商业，应该对标国际大都市，比如伦敦的邦德街（Bond Street)、丽 晶 街（Regent Street）、牛津街（Oxford Street）和斯隆街（Sloane Street）；巴黎的香榭丽舍大道(Avenue des Champs Elysees)、蒙田大道（Avenue Montaigne）、左 岸（Rive Gauche ）；纽约的第五大道（Fifth Avenue）、麦迪逊大道（Madison Avenue）、百老汇大街（Broadway）以及东京的银座、新宿、六本木等。”

目前，上海已经是全球零售商进驻的重要目的地，国际零售商集聚度达54.4%，国际高端知名品牌集聚度超过90%，上海口岸的服装、化妆品、汽车进口额分别占到全国的70%、53%和37%，已成为名副其实的中高端消费品的进口集散地。然而，对标公认的国际消费大都市，上海在外来消费吸引力、商圈商街的国际影响力、消费体验环境、消费市场的丰富度等方面，有待更好地和国际接轨。

对于今后消费零售方式的变化，王裕强认为：“电商已把家庭与日用消费做到了极致，这也促进了实体商业的进一步发展，实体商业利用线上、线下提升经营方式，互为利用、共同发展；中高端消费需要实体商业跨出更大的一步，以迎接新的市场需要。”

孵化消费新物种

说起这两年的新零售代表，永辉的超级物种不可不提。永辉云创科技品牌公关合伙人林信蕙介绍说：“新零售、新科技、新产业打造了新永辉。永辉旗下的业态众多，如云超有永辉超市、Bravo；云创有超级物种、永辉生活等新零售业态，同时还有如彩食鲜、达曼国际等领先的供应链体系，云计算研究及应用以及互联网金融等。”

超级物种主打生鲜餐饮和高端超市的全新消费体验，其瞄准的是“80后及90后”的年轻人群、城市白领和中产家庭。林信蕙介绍说：“永辉18年供应链资源及经验的积累、布局全球的资深采购团队以及一流供应链合作伙伴，使得超级物种能够在商品上体现其差异化经营。而通过线上APP+微信小程序、30分钟极致配送、365天24小时服务，又构建了全新消费场景，大大提升了消费者黏性。”

对超级物种来说，从用户出发、结合供应链资源，不断培育孵化出消费新物种，依据条件灵活组合、迭代进化，持续创造全新体验。比如其线下“餐饮+超市”混合业态就培育了“工坊业态”：如鲑鱼工坊是三文鱼极致体验店，依托永辉全球采购，用日料方式诠释高端海鲜食材，采用“食材超市+日式餐饮+线上O2O”的独特经营模式；还有波龙工坊，主营进口高端活鲜，主打波士顿龙虾，以“生猛海鲜，天天平价”为核心理念，顾客可观赏到自己喜爱的美食烹饪过程；还有盒牛工坊，主营澳洲进口牛肉，采用全通透可视化厨房和铁板的烹调模式；还有生活果坊、健康·有机生活馆等。

用技术推动智慧零售

如今的传统零售业正面临着前所未有的变局，2018年，中国的新零售开启了智慧零售的新发展，有专家认为，智慧零售的关键就是，如何利用技术来实现门店的数字化升级以及用户体验的优化。

阿里、腾讯大举投资线下零售头部企业，形成新零售“阵营”。在智慧零售，消费者分析与洞察、客户体验提升、企业数字化应用等领域受到关注。对于各种新兴技术，零售企业会更多地关注大数据、区块链与云技术、人工智能、无人零售门店等。

毕马威中国数字化服务合伙人毛健认为数字化将重塑零售消费业。零售消费行业数字化转型目标，是将以产品为中心的商业传统链式价值链重构，以消费者为中心的球式价值网络。传统链式价值链是通过质量、性价比、占有率提升获取高潜在客户，满足现有客群和潜在需求，通过研发、生产、批发、“批发+零售”、折扣满足需求。而新型环式价值网，将通过场景、互动、连接、体验、定制来提高品牌黏性，创造新客群、新需求和新服务，这将基于敏捷感知和生态服务满足需求。

腾讯网络媒体事业群零售行业总监龚晨透露说：“腾讯公司董事会主席马化腾认为未来腾讯的战略将围绕三张网络展开——第一个是人联网，第二个是物联网，第三个是智联网。”腾讯致力于以“腾讯超级大脑”作为合作伙伴的智慧助手，给合作伙伴提供工具箱，帮助他们完成智能化转型。

比如，腾讯的智慧零售解决方案中，通过数字触达，可实现客流转化率的可追踪和精准投放，精准定向人群、位置和关系链等，从而帮助商户快速吸纳会员、积累会员数据和精准营销。而腾讯推行的IP零售，提供差异化体验，吸引年轻人群，具有很强的带货能力：如《舌尖上的中国》中张爷爷空心挂面，2个月内在西贝卖出100万碗，节目中出现的章丘铁锅4天内线上销售增长6000倍； 麦当劳《全职高手》IP主题店的商品，排队购买超过2小时，定制版麦乐卡首周销量为以往的两倍；香奈儿X 创造101的线下快闪店，也掀起线上社交风暴。