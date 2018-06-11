70岁蒋勋首次在大陆举办艺术展-最美的艺术，更是人的生命本身

晨报记者 徐颖

“绘画是和画布谈恋爱，画展就像是一场办给别人看的婚礼。”日前，“天地有大美——蒋勋的艺术人生”特别展览在上海安培洋行佳士得艺术空间举办，台湾艺术大家蒋勋在为其个展揭幕时幽默调侃道。今年适逢蒋勋七十岁，此次展览，也是美学与文化艺术的重要推广者蒋勋在大陆的首次艺术展览。展览以他的艺术人生为线索，展出其数年来的艺术创作、手稿文件、作品朗读等。展览期间，蒋勋还出席了在浦东图书馆举办的“天地有大美 ——文人-诗书画-长卷”艺术讲座，与沪上读者近距离分享对美与生命的感悟。

所选画作都是生命的痕迹

1947年出生于西安的蒋勋，是华人世界中最为知名的美学传播者，也是集诗人、作家、画家、艺术史学者等众多角色于一身的台湾艺坛大家。

他毕业于文化大学史学系、艺术研究所。1972年赴法国巴黎大学艺术研究所，1983年创立东海大学美术系并担任系主任。数十年来推广文化与美学教育，为整个华语世界的观众与读者，带来广泛的启发。蒋勋文笔清丽流畅，著述丰富，多年来以讲述中西方艺术史及美学的著作如《孤独六讲》《美的沉思》《美是看不见的竞争力》等风靡海峡两岸。近年来，蒋勋又以有声读物的方式，为普罗大众解说《红楼梦》、解读西方艺术史，影响了无数华语世界的聆听者。2017年，大陆知名音频平台“蜻蜓FM”将当年的音频资料整理为录音集《蒋勋细说红楼梦》，在互联网上以付费阅读方式播出，迄今播放量已逾2.3亿，数量庞大的大陆网民以“薰衣草”自称，追随蒋勋美学艺术。

此次在上海佳士得艺术空间举办的艺术展，回顾了蒋勋半个世纪以来的美学求索。画展命名，取自庄子。“天地有大美而不言。这是庄子的话，意思是美就存在于天地之中。人们要了解美、追求美，就要回归生活、回归土地、回归自然。”

展出作品中，有他20多岁文青时代手绘的作家加缪画像，以及他的自画像，还有近几年来栖居台湾村庄绘制的山水长卷。色彩亮丽的油画作品和温润淡雅的书法手迹相映成趣，呈现出他行走于东西方文化之间的斑斓足迹。

蒋勋说，加缪画像是此次展览中时间最早的一张画，对他而言，那甚至都称不上是作品，那是他在生命成长过程中留在画布上的痕迹，是一段重要的生命独白。同样展出中还有蒋勋珍藏的作家陈映真当年所绘蒋勋肖像，记录了一段师生友谊。蒋勋说，希望更多人知道当年的故事，感受作品背后温度。

用我们的文字写自己的心事

蒋勋的艺术创作源于生活，在艺术里融入了独特的“文学性”的气息。台湾的太鲁阁，淡水的风景，日出与日暮，在蒋勋的作品里，都是心情的写照。

2014年，蒋勋应“台湾好基金会”的邀请，担任池上驻村艺术家。位于花东纵谷的池上是台湾有名的稻米之乡，几百公顷的稻田在终年不断的风中翻浪，远处山丘白云连绵。蒋勋画下了这样的风景，写下了诗句。种种与“天地”“生活”有关的岁月记载，在诗，书，画相互自在的交流融通的结合背后，是一个开阔的艺术生命的态度。

他的书法中，写下的很多句子，就是他当时当刻的一种心情记录。蒋勋在展览序言“文人诗画”中写道，文人作品常在可有可无之间，他们写诗、画画，留下诗句，手帖，墨迹，但多半可有可无，没有想什么“传世”念头。“奉橘三百枚，霜未降，未可多得。”王羲之十二个字，称为“手帖”，却成为后世尊奉的墨宝。它在当时不过是一张随手写的字条。寥寥十二个字，有“文人”心心相印的生命记忆。

蒋勋说，书法就是自己心情的节奏。写字时，他并不在意这字体写的像颜真卿，还是像欧阳修，他只是用书法记录下自己的心境。“21世纪，为什么我们不用自己的文字写下自己在这个时代的心事呢？”在绘画上，蒋勋同样也主张，不要太在意技巧和材料，而是自在地去留下你的生命记忆。

台湾艺术大家、云门舞集创始人林怀民在为展览作序时写道，“蒋勋的绘画不追逐潮流，他的山水是内观的思维，生活的修为。从故宫库房上课的青涩学子到银发生辉的艺术家，他延伸文人画的传统，而自成一格，像他的诗文，温润地与众人分享他的生命感悟。”

最美的艺术是人的生命本身

蒋勋说，在画室，是自己最快乐的时光。“面对一张空白纸和空白的画布，就是和画布谈恋爱。你不知道一笔下去，会发生什么。那种好奇，那种摸索，然后失败再修正，这过程真的像恋爱，可展览就是婚礼。恋爱最后要变成婚礼，其实是比较伤感。”

所以，蒋勋非常希望自己在“婚礼”之后能赶紧回到画室，“我对自己警告，不要因为婚礼，你就不谈恋爱了。很多婚姻变成恋爱的结束，我想不该是这个样子，还是应该回到画室，有很多的探索。创作的快乐是什么？到最后并不是作品呈现出来，是你自己在那里探索的那个过程。”

在蒋勋看来，“最美的艺术不仅是贝多芬的音乐、莫奈的绘画，更是人的生命本身。每个人都是独一无二的艺术品。你们只要用心去倾听风吹树叶的天籁，去欣赏光线在花瓣上产生的两千种色彩变化，就会发现自己的生命才是最美，就会绽放自己最好的生命状态”。