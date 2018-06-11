交锋不断，特朗普拆台G7峰会公报-发推文称他不认可联合公报，同时指责加拿大总理“言行不一”

闫洁（新华社专特稿）

七国集团(G7)峰会9日闭幕。东道主加拿大前脚发布七国共同签署的联合公报，美国总统唐纳德·特朗普后脚发“推特”拆台，堪称当天最具戏剧性的反转，折射美国与西方盟友因“利”失和的局面。

幕后交锋“火星四溅”

特朗普强推“美国优先”主张、对钢铝产品征收高额关税引燃与盟友间贸易战导火索的背景下，贸易争端成为主导峰会的中心议题。

路透社报道，峰会期间，特朗普与“小伙伴”虽然努力在镜头前营造“友好”氛围，幕后围绕贸易争端的交锋可谓“火星四溅”。一名不愿公开姓名的欧洲国家官员说，应对特朗普的唯一方式是保持“强硬”，“如果现在让步，他明天会索取更多”。

德国政府发言人上传至“推特”的一张照片捕捉到这样一幕：特朗普双手交叉抱胸坐着，其他6国领导人站立着围在他身边。

特朗普9日离开加拿大、前往新加坡出席美朝领导人会晤前举行新闻发布会，继续“撂狠话”，坚称其他国家多年来在贸易中“占了美国便宜”。他敦促其他国家降低对美国农产品的贸易壁垒，不要对美国加征关税施以报复，称否则它们可能失去进入美国市场的机会。

“如果它们反制，就是在犯错。”特朗普威胁道。

他还提出“零关税”想法，呼吁七国集团成员取消所有关税、非关税壁垒和补贴。然而，在分析人士看来，由于特朗普政府今年已宣布对进口光伏产品、洗衣机和钢铝产品征收高关税，这一提议不可行。

还是签署了联合公报

加拿大总理贾斯廷·特鲁多说，尽管特朗普与其他6国领导人“就贸易议题、特别是美国加征关税有激烈对话”、分歧明显，7国领导人还是签署了峰会联合公报。

公报写道，七国集团成员致力于经由世界贸易组织(WTO)改进多边贸易规则，努力削减关税。

“我们致力于让世贸组织变得更加现代化，让它尽可能更为公平，”公报说，“我们将努力削减关税壁垒、非关税壁垒和补贴。”

德国总理安格拉·默克尔说，对其他6国来说，致力于“以规则为基础的贸易”相当重要；法国总统埃马纽埃尔·马克龙强调欧洲领导人展现的“团结”，称将继续努力弥合七国集团内部分歧。

特朗普指加总理“虚伪”

然而，就在这份联合公报发表后不久，特朗普在乘总统专机“空军一号”前往新加坡途中发推文，称他不认可这份公报。

特朗普说，这么做缘于特鲁多在新闻发布会上的“错误表述”以及加方向美国农民、工人和企业所出产品“征收大量关税的事实”。

特朗普同时指责特鲁多“言行不一”，称他在自己离开加拿大后批评美方加征关税并誓言反击的做法“懦弱且非常不诚实”。

特鲁多在发布会上告诉记者，美方以“威胁美国国家安全”为由加征关税的做法是一种“侮辱”，“加拿大人礼貌、理智，但我们不会任人摆布”。他说，加方将从7月1日开始对一系列美国商品征收报复性关税。

特鲁多的办公室当晚在“推特”上发表声明，回应特朗普的指责。声明说，特鲁多的话过去都说过，无论是在公开场合或与特朗普私下会面时，加拿大政府当前正关注这次峰会取得的“成果”。